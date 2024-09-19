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Diyanet İşleri Başkanı'ndan Gaziler Günü Kutlaması

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Gaziler Günü'nde gazilere şükranlarını sundu.

Yayın Tarihi: 19.09.2024 11:08
Güncelleme Tarihi: 19.09.2024 11:08
Diyanet İşleri Başkanı'ndan Gaziler Günü Kutlaması

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'tan Anlamlı Mesaj

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, 19 Eylül Gaziler Günü'nü sosyal medya hesabından kutladı. Erbaş, gazilerin vatan uğruna gösterdikleri fedakarlıkları vurguladı.

Kahraman Gazilere Şükran

Paylaşımında, "Vatan ve mukaddesat uğruna 'ölürsem şehit, kalırsam gazi' anlayışıyla mücadele eden, canlarını ortaya koyan ve gazilik payesiyle şereflenen kahraman gazilerimize minnet ve şükranlarımı sunuyorum." ifadelerini kullanan Erbaş, gazilerin önemine dikkat çekti.

Rahmet ve Sağlık Dileği

Erbaş, ayrıca 19 Eylül Gaziler Günü vesilesiyle, Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere ebediyete intikal eden tüm gazilere Cenabıhaktan rahmet diledi. Hayatta olan gazilere de sağlık, afiyet ve hayırlı bir ömür temennisinde bulundu.

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