Diyanet İşleri Başkanlığı 'En Başarılı Hac Organizasyonu' Ödülünü Kazandı

Diyanet İşleri Başkanlığı, Uluslararası Arenada Başarı Elde Etti

Diyanet İşleri Başkanlığı, Suudi Arabistan'ın Mekke şehrinde düzenlenen 'Lebbeytüm Ödül Töreni''nde 'En Başarılı Hac Organizasyonu' kategorisinde 'Elmas' seviyesinde ödül kazandığını duyurdu.

Ödül Töreninin Detayları

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, ödül töreninde yaptığı konuşmada, Diyanet'in organizasyonunun 'planlama ve disiplin', 'hacı memnuniyeti', 'eğitim programları' ve 'yenilikçi hizmetler' kriterlerinde değerlendirildiğini ve tüm alanlarda en üst seviye olan 'Elmas' seviyesinde ödül aldıklarını belirtti.

Başarının Arkasında Emek Var

Erbaş, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın son 3 yıl içinde üçüncü kez birincilik ödülünü kazanma başarısı gösterdiğini vurgulayarak, bu ödülün, ülkemizin uluslararası alandaki başarısını simgelediğini ifade etti. Ayrıca, Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürlüğü başta olmak üzere, bu çalışmalara katkı veren tüm personeline teşekkür etti.

Erbaş, "Diyanet İşleri Başkanlığı olarak Rahman'ın misafirlerine en iyi şekilde hizmet etmeye devam edeceğiz inşallah." dedi.

Suudi Arabistan Hac ve Umre Bakanlığınca Mekke'de düzenlenen "Lebbeytüm Ödül Töreni"nde, Diyanet İşleri Başkanlığı, 100'ü aşkın ülke arasından "En Başarılı Hac Organizasyonu" kapsamında ödüle layık görüldü. Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş (sol 2), Mekke'deki "Lebbeytüm Ödül Töreni"nde "En Başarılı Hac Organizasyonu" kategorisinde "Elmas" seviyesinde birincilik ödülü kazandıklarını açıkladı.

Suudi Arabistan Hac ve Umre Bakanlığınca Mekke'de düzenlenen "Lebbeytüm Ödül Töreni"nde, Diyanet İşleri Başkanlığı, 100'ü aşkın ülke arasından "En Başarılı Hac Organizasyonu" kapsamında ödüle layık görüldü. Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş (sol 2), Mekke'deki "Lebbeytüm Ödül Töreni"nde "En Başarılı Hac Organizasyonu" kategorisinde "Elmas" seviyesinde birincilik ödülü kazandıklarını açıkladı.