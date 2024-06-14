Diyanet İşleri Başkanlığı'nın hac ihbarı skandalı! Türk hacı adayları gözaltına alındı

DİYANET, KOTA DIŞI HACILARI İHBAR ETTİ



Diyanet İşleri Başkanlığı Hac Hizmetleri Daire Başkanı Hüseyin Demirhan’ın itirafına göre, Diyanet, kendi organizasyonu dışında hacca giden Türk vatandaşlarını Suudi Arabistan makamlarına şikayet etti. Demirhan, "Bunlar bizim organizasyonumuzu baltalıyor. Şikayet ettik" ifadeleriyle durumu açıkladı.

HACI ADAYLARINA AĞIR CEZALAR

Diyanet’in ihbarı sonucu, ticari vize, seyahat vizesi ve işçi vizesi ile Suudi Arabistan’a giden hacı adayları otel odalarında gözaltına alındı. Suudi yetkililer, bu hacı adaylarını otel otel arayarak buldu ve her birine 10 bin riyal (yaklaşık 86 bin TL) ceza kesti. Ceza kesilen hacı adayları sınır dışı edildi. Bu yöntemle hacı adayları, yaklaşık 2 bin 500 dolar harcayarak hac ibadetini yerine getirmeye çalışıyordu.





Diyanet İşleri Başkanlığı, 6 bin 530 ile 7 bin 580 dolar arasında değişen ücretlerle hac hizmeti sunuyor. Bu organizasyon dışında hacca gitmeye çalışan vatandaşları ihbar ederek, kendi organizasyonunu korumaya çalıştığını belirtti.



Diyanet İşleri Başkanlığı, kendi organizasyonu dışında hacca giden Türkleri, Suudi Arabistan yetkililerine şikayet etti.



Bu şekilde Hacca gidenlere yaklaşık 90 bin TL para cezası kesildi ve hac bölgesinden çıkarıldılar.



Yakınları gönderdikleri mesajlarda baskın şeklinde… pic.twitter.com/ElRSIWY5gh — ibrahim Haskoloğlu (@haskologlu) Haziran 14, 2024

İHBARLAR VE GÖZALTILAR

Diyanet İşleri Başkanlığı Hac Hizmetleri Daire Başkanı Hüseyin Demirhan, "ticari vize ile seyahat vizesiyle plansız, programsız gelen hacılarımız var" diyerek, bu kişilerin Suudi Arabistan makamlarına şikayet edildiğini açıkladı. Demirhan, bu kişilerin Arafat'a gitmek için otellerde beklediklerini ve bu yıl bu durumu önlemek için şikayette bulunduklarını ifade etti.

Diyanet İşleri Başkanlığı Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürü Remzi Bircan da daha önce yaptığı açıklamada, yasa dışı yollarla hacca gitmeye çalışanlara karşı tedbirler alınacağını belirtmişti. Bircan, "Türkiye olarak, Suudi makamlarıyla işbirliği içinde olacak ve yasa dışı yollarla hac yapmaya çalışanlarla ilgili her türlü tedbiri alacağız" ifadelerini kullanmıştı.



Türk hacı adaylarına yönelik bu skandal gözaltılar, Diyanet’in uygulamaları ve Suudi Arabistan ile işbirliği konusundaki tartışmaları alevlendirdi. Vatandaşlar, Diyanet'in bu tutumunu eleştirirken, gözaltı ve sınır dışı uygulamalarının Türk devletinin itibarını zedelediği görüşünü dile getirdiler.