Bist 100
10.343,31 2%
DOLAR
32,66 0,03%
EURO
35,14 0,01%
ALTIN
2.435,95 0,02%

Diyanet'ten 2024 Paris Olimpiyatları Açılış Törenine Sert Tepki

Diyanet, 2024 Paris Olimpiyatları açılışında öne çıkan unsurlara tepki gösterdi, ahlaki değerlerin tehdit altında olduğunu belirtti.

Yayın Tarihi: 30.07.2024 15:02
Güncelleme Tarihi: 30.07.2024 15:02
Diyanet'ten 2024 Paris Olimpiyatları Açılış Törenine Sert Tepki

Diyanet'ten Paris Olimpiyatları Açılışına Tepki

Diyanet İşleri Başkanlığı, 2024 Paris Olimpiyatları açılış töreninde öne çıkan pedofili ve LGBT temalarının uluslararası düzeydeki etkilerine dikkat çekti. Yapılan yazılı açıklamada, bu tür unsurların insanlığın inanç ve ahlak değerlerini tehdit ettiğine vurgu yapıldı.

Küresel Fesat Merkezlerinin Yüzü

Açıklamada, "Fransa'daki açılış töreninde görülen davranışlar, küresel fesat merkezlerinin çirkin yüzünü göstermekle kalmayıp, değerlerimizin ve algılarımızın hızla dejenerasyona uğradığını kanıtlamaktadır." ifadelerine yer verildi.

Toplumları Savunmasız Bırakmak

Diyanet, iletişim çağında ortaya çıkan bu tür anlayışların ahlaka ve inanca yönelik suikastlar olduğunu belirterek, toplumların ve özellikle gençlerin bu tehdit karşısında savunmasız kaldığına dikkat çekti. Açıklamada, "İnsanın maddi ve manevi gerçekliğini hiçe sayan bu yaklaşımlar, cinsiyetsizleştirme politikaları ile toplumları köksüz bırakıyor." denildi.

İlahi İradenin Reddine Dikkat

"Cinsiyet, bireyin kendi karar verebileceği bir özellik değildir. Bu, ilahi bir nimet ve hikmettir. Cinsiyetsizleştirme politikaları bu iradeye bir başkaldırı anlayışıdır." ifadelerini kullandı.

Sanatı ve Sporu Çirkin Propagandaya Alet Etmek

Diyanet, "Başta Fransızlar olmak üzere batı toplumlarının bu tür rezaletlere göz yumması, sanatı ve sporu karalamak anlamına geliyor." vurgusunu yaptı.

İnsani Değerlerin Korunması Gerekiyor

Açıklamada, insanı değerlerinden uzaklaştıran yaklaşımların her türlü özgürlük söylemiyle meşrulaştırılamayacağı ifade edildi. Diyanet, "Bu sapkın anlayışlara karşı durmak, insanlığın geleceğini korumak adına kolektif bir sorumluluk haline geldi." dedi.

Gençlerin Yönlendirilmesi ve Başarı Temennisi

Diyanet, özellikle gençlerin inanç dünyalarını tehdit eden akımlara karşı mücadele edeceğini bildirirken, ülkemizi temsil eden sporculara başarılar diledi. Diyanet, sanatı ve sporu olumlu bir şekilde desteklemeye devam edeceğini açıkladı.

İLGİLİ HABERLER

SBÜ farklı şehirlerde KPSS 50 puan ile en az lise mezunu büro personel alım ilanını şimdi yayımladı: Hemen başvurun

199 TL’den 99 TL’ye düştü! Her eve lazım üründen 3'er 5'er alınacak

Bugün ve yarın son... Başvurmayan emekli 18.000 TL ek ödeme alamayacak!

SGK'nın dev kredi faiz veya kar payı desteği başladı! İşte başvuru şartları

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
6-65 yaş arası ücretsiz ulaşım sona erdi! Yaşlılara darbe üstüne darbe
2
Bugün yapmayana yarın 13 bin TL ceza kesilecek! Ev sahipleri şimdi yandı
3
1995-2008 arası SGK girişlilere yeni emeklilik tablosu! Yaş ve prim değişti
4
Toplu taşımada ücretsiz dönem bitti! 60-65 yaş üzeri vatandaşlara kötü haber
5
Ankara Büyükşehir Belediyesi iki ilçeye müjdeyi verdi! Sadece 50 dakika sürecek
6
Emeklilere 5 bin TL pazar harçlığı müjdesi canlı yayında geldi ve resmen başladı
7
Ankaralılara müjdeler müjdesi! Tüm vatandaşlara ücretsiz olacak

SBÜ farklı şehirlerde KPSS 50 puan ile en az lise mezunu büro personel alım ilanını şimdi yayımladı: Hemen başvurun

SBÜ en az 30 bin TL maaşlı, KPSS şartı olmadan kadın/erkek temizlik görevlisi alımını İstanbul ve Ankara'da yapıyor!

2024-2025 öğretim yılı için öğrencilere 9 ay boyunca 15 bin TL müjdesi az önce geldi

199 TL’den 99 TL’ye düştü! Her eve lazım üründen 3'er 5'er alınacak

3 ilde tamamen yasaklandı! Valilik peş peşe duyurdu: Giriş çıkış kapatıldı

Öğrencilere burs müjdesi! 12 ay boyunca 7 bin 500 TL şak diye hesabınızda

Bugün ve yarın son... Başvurmayan emekli 18.000 TL ek ödeme alamayacak!

Milyonlarca emeklinin beklediği haber! Ödemeler hesaplara yatırıldı: En az 2000 TL oldu

SGK'nın dev kredi faiz veya kar payı desteği başladı! İşte başvuru şartları

Resimdeki kalemlerden birini seçin! Seçtiğiniz tüylü kalem en belirgin özelliğinizi söylüyor

İş arayanlara büyük müjde o ilde 50 şoför ihtiyacı var!

EYT'li çalışanlara kötü haber! Rüyaları sona erdi: Bir anda kapının önünde bulacaklar