Diyanet'ten 2024 Paris Olimpiyatları Açılış Törenine Sert Tepki

Diyanet'ten Paris Olimpiyatları Açılışına Tepki

Diyanet İşleri Başkanlığı, 2024 Paris Olimpiyatları açılış töreninde öne çıkan pedofili ve LGBT temalarının uluslararası düzeydeki etkilerine dikkat çekti. Yapılan yazılı açıklamada, bu tür unsurların insanlığın inanç ve ahlak değerlerini tehdit ettiğine vurgu yapıldı.

Küresel Fesat Merkezlerinin Yüzü

Açıklamada, "Fransa'daki açılış töreninde görülen davranışlar, küresel fesat merkezlerinin çirkin yüzünü göstermekle kalmayıp, değerlerimizin ve algılarımızın hızla dejenerasyona uğradığını kanıtlamaktadır." ifadelerine yer verildi.

Toplumları Savunmasız Bırakmak

Diyanet, iletişim çağında ortaya çıkan bu tür anlayışların ahlaka ve inanca yönelik suikastlar olduğunu belirterek, toplumların ve özellikle gençlerin bu tehdit karşısında savunmasız kaldığına dikkat çekti. Açıklamada, "İnsanın maddi ve manevi gerçekliğini hiçe sayan bu yaklaşımlar, cinsiyetsizleştirme politikaları ile toplumları köksüz bırakıyor." denildi.

İlahi İradenin Reddine Dikkat

"Cinsiyet, bireyin kendi karar verebileceği bir özellik değildir. Bu, ilahi bir nimet ve hikmettir. Cinsiyetsizleştirme politikaları bu iradeye bir başkaldırı anlayışıdır." ifadelerini kullandı.

Sanatı ve Sporu Çirkin Propagandaya Alet Etmek

Diyanet, "Başta Fransızlar olmak üzere batı toplumlarının bu tür rezaletlere göz yumması, sanatı ve sporu karalamak anlamına geliyor." vurgusunu yaptı.

İnsani Değerlerin Korunması Gerekiyor

Açıklamada, insanı değerlerinden uzaklaştıran yaklaşımların her türlü özgürlük söylemiyle meşrulaştırılamayacağı ifade edildi. Diyanet, "Bu sapkın anlayışlara karşı durmak, insanlığın geleceğini korumak adına kolektif bir sorumluluk haline geldi." dedi.

Gençlerin Yönlendirilmesi ve Başarı Temennisi

Diyanet, özellikle gençlerin inanç dünyalarını tehdit eden akımlara karşı mücadele edeceğini bildirirken, ülkemizi temsil eden sporculara başarılar diledi. Diyanet, sanatı ve sporu olumlu bir şekilde desteklemeye devam edeceğini açıkladı.