STSO 2026 Bütçesini Onayladı: Aralık Meclis Toplantısı

Sivas Ticaret ve Sanayi Odası'nın Aralık ayı meclis toplantısında STSO'nun 2026 yılı bütçesi mecliste kabul edildi; yönetim faaliyetleri ve üyelerin önerileri ele alındı.

Yayın Tarihi: 26.12.2025 17:25
Güncelleme Tarihi: 26.12.2025 17:25
STSO Aralık Ayı Olağan Meclis Toplantısı Yapıldı

Sivas Ticaret ve Sanayi Odası (STSO) aralık ayı olağan meclis toplantısı gerçekleştirildi. Toplantı, Meclis Başkanı Osman Yıldırım başkanlığında yapıldı. Toplantıya STSO Başkanı Zeki Özdemir, yönetim kurulu üyeleri ve meclis üyeleri katıldı.

Bütçe Sunumu ve Kabulü

Gündem maddelerinin görüşüldüğü toplantıda Bütçe ve Hesapları İnceleme Komisyonu Başkanı Erdem Er, 2026 yılı bütçesine ilişkin sunum yaptı.

Yapılan görüşmelerin ardından STSO'nun 2026 yılı bütçesi, meclis üyelerinin oylarına sunularak kabul edildi.

Yönetim Kurulu Faaliyetleri

STSO Yönetim Kurulu Başkanı Zeki Özdemir, yönetim kurulunun aylık faaliyetleri hakkında meclis üyelerine bilgi verdi. Yürütülen çalışmaların üyelerin beklenti ve ihtiyaçları doğrultusunda şekillendirildiğini belirtti ve STSO'nun şehrin ekonomik gelişimine katkı sunan projeleri kararlılıkla hayata geçirmeye devam ettiğini vurguladı.

STSO'nun 2026 yılı bütçesinin hazırlanma sürecine de değinen Başkan Özdemir, bütçenin güncel ekonomik koşullar, piyasa gerçekleri ve üyelerin talepleri dikkate alınarak, gerçekçi ve sürdürülebilir bir anlayışla oluşturulduğunu belirtti. 2025 yılı bütçesinde yakalanan mali disiplinin ve başarının 2026 yılında da devam ettirilmesini hedeflediklerini ifade etti.

Zeki Özdemir şöyle dedi: "Odamızın bütçesi her dönem gelir-gider dengesini fazlayla kapatmıştır. Kaynaklarımızı en verimli şekilde kullanarak üyelerimize ve şehrimize değer katan hizmetler üretmeye devam edeceğiz. Her kuruşun vebali ve sorumluluğunun bilinciyle hareket ediyor, hesap verebilir ve şeffaf bir yönetim anlayışını esas alıyoruz".

Dilek ve Temenniler

Özdemir’in konuşmasının ardından meclis üyeleri dilek ve temenniler bölümünde görüş ve önerilerini paylaştı.

Yazar
EDİTÖR

Zeynep Ateş

8 yıldır bölge haberciliği yapıyor. Doğu ve Güneydoğu Anadolu'daki gelişmeleri yerinden bildiriyor. Yerel kaynakları güçlü, teyit mekanizmasını titizlikle işleten deneyimli bir gazeteci.

