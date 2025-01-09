Diyanet'ten Yurt Dışına 100 Din Görevlisi Alımı

Diyanet İşleri Başkanlığı, yurt dışında görev yapmak üzere 100 sözleşmeli din görevlisi alacak. Başvurular 21 Ocak'a kadar sürüyor.

Yayın Tarihi: 09.01.2025 13:19
Güncelleme Tarihi: 09.01.2025 13:19
Diyanet'ten Yurt Dışına 100 Din Görevlisi Alımı

Diyanet İşleri Başkanlığı Yurt Dışında 100 Din Görevlisi Alacak

Diyanet İşleri Başkanlığı, yurt dışındaki din hizmetleri ve din eğitimi faaliyetlerinde görev almak üzere 100 sözleşmeli din görevlisi alımı gerçekleştireceğini duyurdu.

Görev Yerleri ve Başvuru Süreci

Alınacak din görevlileri, Diyanet İşleri Başkanlığı Yurt Dışı Teşkilatı tarafından 24 farklı ülkede görevlendirilecek. Bu alım için başvuruda bulunmak isteyen adayların, şartları taşıması gerekmektedir.

Adaylar, 21 Ocak tarihine kadar başvurularını yapabilir. Sınav detayları ve başvuru koşulları hakkında daha fazla bilgiye ulaşmak için, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın resmi internet sitesini ziyaret etmeleri önerilmektedir.

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