Diyarbakır anneleri arasına bir aile daha katıldı: 1600 gündür süren evlat nöbeti

HDP İl Başkanlığı binası önünde dağa kaçırılan çocukları için oturma eylemi yapan Diyarbakır annelerine bir aile daha destek verdi.

Diyarbakır anneleri arasına bir aile daha katıldı: 1600 gündür süren evlat nöbeti
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HDP'nin çocuklarını dağa gönderdiğini iddia eden aileler, 3 Eylül 2019 tarihinden beri evlatlarına kavuşma umuduyla nöbet tutuyorlar. Bu nöbet, 1600 gündür sürüyor.

Oğlu Mazlum, 21 yaşındayken Diyarbakır'dan dağa kaçırılan anne Naciye Ercan, 6 yıl sonra Aydın'dan gelerek evlat nöbetine katıldı.

Eyleme oğlunu görmek için katıldığını belirten anne Ercan, 6 yıldır oğlundan ses çıkmadığını dile getirdi. Ercan, "İstiyorum ki evine dönsün, gelsin teslim olsun." diye konuştu.

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