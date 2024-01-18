Diyarbakır anneleri arasına bir aile daha katıldı: 1600 gündür süren evlat nöbeti

HDP'nin çocuklarını dağa gönderdiğini iddia eden aileler, 3 Eylül 2019 tarihinden beri evlatlarına kavuşma umuduyla nöbet tutuyorlar. Bu nöbet, 1600 gündür sürüyor.

Oğlu Mazlum, 21 yaşındayken Diyarbakır'dan dağa kaçırılan anne Naciye Ercan, 6 yıl sonra Aydın'dan gelerek evlat nöbetine katıldı.

Eyleme oğlunu görmek için katıldığını belirten anne Ercan, 6 yıldır oğlundan ses çıkmadığını dile getirdi. Ercan, "İstiyorum ki evine dönsün, gelsin teslim olsun." diye konuştu.