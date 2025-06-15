Diyarbakır Anneleri: Evlatlarına Kavuşma Umutları Sürüyor

Diyarbakır'da, terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocuklarına kavuşmak isteyen anneler, eski HDP il binası önünde oturma eylemi düzenlemeye devam ediyor. Eylem, 3 Eylül 2019'da başlamış olup, bu gün itibarıyla 2113'üncü günü geride bıraktı.

İçinde bulunduğumuz günler, Diyarbakır anneleri için özel bir anlam taşıyor. Anne Bedriye Uslu, bu 'Babalar Günü'nde oğlu Mahmut'un evde olmamasının acısını derinden hissediyor. Uslu, "Oğlum evde olsaydı o da evlenip yuva sahibi olacaktı. O da baba olacaktı. Oğlumu almadan eylemden vazgeçmeyeceğim. Onu alıp eve gideceğim," diyerek kararlılığını ifade etti.

Uslu, oğlunun güvenlik güçlerine teslim olması çağrısında bulunarak annelik özlemini dile getirdi. Diğer bir anne Güzide Demir de, kendi oğlu için sürdürdüğü eylemde kararlı olduklarını vurguladı. Demir, "10 senedir çocuğumdan ayrıyım. Çocuğumu çok özledim. Keşke şimdi çocuğumu alıp koklasaydım," diyerek içindeki acıyı paylaştı.

Bu annelerin fedakârlıkları ve umut dolu bekleyişleri, toplumda geniş yankı uyandırmaya devam ediyor. Eylemin sürdüğü bu dönemde, ailelerin çocuklarına kavuşma umutları hiç azalmadı.

Dağa kaçırılan çocukları için eski HDP il binası önünde oturma eylemi yapan Diyarbakır anneleri, evlatlarına kavuşmak için nöbetini sürdürüyor.

Dağa kaçırılan çocukları için eski HDP il binası önünde oturma eylemi yapan Diyarbakır anneleri, evlatlarına kavuşmak için nöbetini sürdürüyor.