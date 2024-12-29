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Diyarbakır Barosu, Narin Güran Cinayetinde Mahkeme Kararını Değerlendirdi

Diyarbakır Barosu, Narin Güran cinayeti davasında çıkan karara itiraz edeceklerini duyurdu.

Yayın Tarihi: 29.12.2024 00:16
Güncelleme Tarihi: 29.12.2024 00:16
Diyarbakır Barosu, Narin Güran Cinayetinde Mahkeme Kararını Değerlendirdi

Diyarbakır Barosu'ndan Narin Güran Cinayeti Değerlendirmesi

Diyarbakır Barosu, Narin Güran cinayetinde verilen karara ilişkin açıklamalarda bulundu. Baro Başkanı Abdulkadir Güleç, tutuklu 4 sanık hakkında çıkartılan kararın kısmen taleplerini karşıladığını ifade etti. Güleç, ‘Nevzat Bahtiyar’a suça ortak olması nedeniyle TCK'nin 82. maddesinden ceza verilmesini bekliyorduk; ancak, bu gerçekleşmedi. Delilleri karartmaktan 4 yıl 6 ay hapis cezası aldı. Kararı istinafa götüreceğiz’ dedi.

Sanıklar Hakkında Verilen Cezaların Değerlendirilmesi

Diyarbakır 8. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada, Narin Güran'ın ailesinden anne Yüksel, ağabey Enes ve amca Salim Güran ağırlaştırılmış müebbet cezasına çarptırılırken, Nevzat Bahtiyar için 4 yıl 6 ay hapis cezası verildi. Güleç, davanın kamuoyunun dikkatini çektiğini belirterek, ‘Bu karar mütalaaya kısmen muhalif bir karar olarak değerlendirilebilir’ dedi.

Nahit Eren'in Görüşleri

Eski Diyarbakır Barosu Başkanı Nahit Eren, davayı yakından takip ettiklerini ve hukuksal mücadelenin devam edeceğini belirtti. Eren, ‘Nevzat’ın bir katil olarak ceza alması gerekirdi. Mahkemenin kararı, Nevzat boyutuyla eksik kaldı. Dava sürecinin her aşamasında adalet arayışımız devam edecek’ ifadelerini kullandı.

Toplumsal Adalet Talepleri

Eren, Türkiye'de çocuk ve kadın cinayetlerinin bir daha yaşanmaması adına hükümete çağrıda bulundu. Mahkemenin gerekçeli kararında sunulacak delillerin kendileri için belirleyici olacağını ifade eden Eren, 'Diyarbakır'daki bu dava, diğer illerdeki mahkemelere de örnek olmalı. Çocukları ve dezavantajlı grupları korumak zorundayız' dedi.

Yasal Sürecin Devamı

Güleç ve Eren, davanın detayları üzerine çalışmaya devam edeceklerini ve Türkiye'de benzer durumların yaşanmaması için gerekli önlemlerin alınması gerektiğini vurguladılar. ‘Nevzat Bahtiyar’ın cezası, suçun ağırlığını yansıtmıyor. Yasal süreçte gereken her şeyi yapmaya devam edeceğiz’ diye eklediler.

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