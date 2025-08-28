Diyarbakır Bismil'de Enişte Tarafından Bıçaklanan Kişi Öldü
Olayın Detayları
Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde, iddiaya göre İstanbul'dan kırsal Çöltepe Mahallesi'ndeki babasının evine misafirliğe gelen T.A. ile kocası K.A. (44) arasında başlayan tartışma kavgaya dönüştü.
Kavgayı ayırmaya çalışan Ahmet Ş. (31), kocası olduğu belirtilen eniştesi K.A. tarafından göğsünden bıçaklandı.
Yakınlarının haber vermesi üzerine kaldırıldığı Bismil Devlet Hastanesi'nde müdahaleye rağmen Ahmet Ş. yaşamını yitirdi.
Olayın ardından kaçan şüpheli K.A., jandarma ekipleri tarafından yakalandı. Şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.