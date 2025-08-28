DOLAR
Diyarbakır Bismil'de Enişte Tarafından Bıçaklanan Kişi Öldü

Bismil'de çıkan kavgada eniştesi K.A. tarafından göğsünden bıçaklanan Ahmet Ş. kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi; zanlı jandarmada.

Yayın Tarihi: 28.08.2025 14:11
Güncelleme Tarihi: 28.08.2025 14:11
Olayın Detayları

Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde, iddiaya göre İstanbul'dan kırsal Çöltepe Mahallesi'ndeki babasının evine misafirliğe gelen T.A. ile kocası K.A. (44) arasında başlayan tartışma kavgaya dönüştü.

Kavgayı ayırmaya çalışan Ahmet Ş. (31), kocası olduğu belirtilen eniştesi K.A. tarafından göğsünden bıçaklandı.

Yakınlarının haber vermesi üzerine kaldırıldığı Bismil Devlet Hastanesi'nde müdahaleye rağmen Ahmet Ş. yaşamını yitirdi.

Olayın ardından kaçan şüpheli K.A., jandarma ekipleri tarafından yakalandı. Şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

