Diyarbakır Bismil'de Ev Yangını: 2 Yaşındaki Çocuk Hayatını Kaybetti

Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde çıkan ev yangınında 2 yaşındaki S.Y. yaşamını yitirdi, annesi T.Y. ve kardeşi Ş.Y. yaralandı.

Yayın Tarihi: 22.09.2025 23:17
Güncelleme Tarihi: 22.09.2025 23:27
Olayın Detayları

Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde, ilçenin Dumlupınar Mahallesi'nde bulunan üç katlı binanın son katındaki bir dairede henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Yangın sırasında evde bulunan anne T.Y. ile çocukları Ş.Y. (3) ve S.Y. (2) yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri müdahale etti. Yaralılar ambulanslarla Bismil Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Durumu ağır olan S.Y., ileri tedavi için Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edildi; yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Yangın sonucunda dairede maddi hasar oluştu. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

