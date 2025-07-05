Diyarbakır Bismil'de Kardeşler Arasında Silahlı Kavga: 2 Yaralı

Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde, Sanayi Sitesi'nde iki kardeş arasında çıkan silahlı kavgada, çevredeki iki kişi yaralandı. Olay, bilinmeyen bir sebepten kaynaklanan tartışmanın silahlı çatışmaya dönüşmesi sonucunda meydana geldi.

Silah seslerinin yükseldiği kavgada, dönerci dükkanında çalışan döner ustası M.E. (29) ve dükkanın önünde bulunan müşteri M.B. (34) yaralandı. Yaralıların sağlık durumu ile ilgili detaylı bilgi henüz verilmedi.

Olayın ardından, 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri hızlıca bölgeye sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Bismil Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis, kavgaya karışan kardeşlerin tespit edilmesi ve yakalanması için geniş çaplı bir soruşturma başlattı. Olayın ardından çevredeki güvenlik kameralarının incelenmesine de geçildi.

Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde 2 kardeş arasında çıkan silahlı kavgada çevredeki 2 kişi yaralandı.