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Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Dicle Baraj Gölü'ndeki Motorlu Araçları Yasakladı

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Dicle Baraj Gölü'ndeki motorlu araçları yasaklayarak içme suyu kalitesini korumaya yönelik adımlar attı.

Yayın Tarihi: 19.06.2025 17:19
Güncelleme Tarihi: 19.06.2025 17:19
Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Dicle Baraj Gölü'ndeki Motorlu Araçları Yasakladı

Dicle Baraj Gölü'nde Motorlu Araçlar Durduruldu

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Dicle Baraj Gölü üzerinde faaliyet gösteren motorlu araçların kullanımını acil olarak durdurdu. Bu karar, içme suyunun kalitesinin sürdürülebilirliğini sağlamak amacıyla alındı.

Genel Sekreter Emrullah Gördük'ün Açıklamaları

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Emrullah Gördük, yapılan yazılı açıklamada, baraj havzasının su kalitesinin hızla kirletilme riski altında olduğunu belirtti. 2021 yılında, Tarım ve Orman Bakanlığı'nın yönetmeliği çerçevesinde koruma planı çalışmaları başlatıldığını ifade eden Gördük, bu çalışmaların Nisan 2023'te tamamlandığını ve koruma planının 14 Ağustos 2024'te Bakanlık tarafından onaylandığını vurguladı.

Gördük, içme suyunun devamlılığının sağlanması amacıyla baraj gölünde kullanılan tüm motorlu araçların sudan çıkarılmasının zorunlu hale geldiğini kaydetti. Ayrıca, esnaf, ilçe halkı, sivil toplum örgütleri ve kamu kuruluşları ile bu konu hakkında çeşitli görüşmeler yapıldığını ve sürecin tüm taraflarla raporlandığını dile getirdi.

Alınan Önlemler ve Çağrı

Bölgede kirliliğin önüne geçmek adına alınan bu karar doğrultusunda, motorlu araçlar bir kilometre uzaklıktaki kıyıya çekildi. Gördük, esnaf mağduriyetini önlemek için çözüm önerileri üzerinde çalışıldığını ve uygulamaların hayata geçirileceğini belirtti. Son olarak, halkı ve ilgili tüm tarafları, içme suyu havzasının korunması için duyarlı olmaya davet etti.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesince, Dicle Baraj Gölü'ndeki motorlu araçların faaliyetinin...

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesince, Dicle Baraj Gölü'ndeki motorlu araçların faaliyetinin, kirliliğin önüne geçmek ve mevcut içme suyu kalitesini sürdürülebilir kılmak amacıyla durdurulduğu bildirildi. Kararın ardından tekneler ekiplerce bulundukları yerden yaklaşık 1 kilometre uzaklıktaki kıyıya çekildi.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesince, Dicle Baraj Gölü'ndeki motorlu araçların faaliyetinin...

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesince, Dicle Baraj Gölü'ndeki motorlu araçların faaliyetinin, kirliliğin önüne geçmek ve mevcut içme suyu kalitesini sürdürülebilir kılmak amacıyla durdurulduğu bildirildi. Kararın ardından tekneler ekiplerce bulundukları yerden yaklaşık 1 kilometre uzaklıktaki kıyıya çekildi.

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