Diyarbakır'da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü Coşkuyla Kutlandı

Diyarbakır'da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü Kutlamaları

Diyarbakır'da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü nedeniyle çeşitli etkinlikler düzenlendi. Merkez Yenişehir ilçesindeki İstasyon Meydanı'nda, Diyarbakır Emek ve Demokrasi Platformu öncülüğünde DİSK, KESK, TMMOB ve Diyarbakır Tabip Odası tarafından organize edilen kutlamalara katılanlar, polis güvenlik noktalarından ardından alana alındı.

Etkinlikte DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, tüm emekçilerin 1 Mayısını kutlayarak şu ifadeleri kullandı: "Türkiyeli emekçilerle ne kadar gurur duysak azdır. Sizler dünyada eşi benzeri görülmemiş bir dayanışma ortaya koydunuz. Demokrasi ve emek mücadelesindeki dayanışmanız, dünya emekçilerine örnek olmuştur."

Bakırhan, emekçilerin insanca yaşam taleplerinin bir lütuf değil, zorunluluk olduğunu vurgulayarak, "Önümüzdeki günlerde daha fazla dayanışma ve örgütlenme ile emekçi kardeşlerimizin insanca yaşayacakları bir ülke yaratma hedefindeyiz. Emek ve barış mücadelesinin ayrılmaz doğası olduğunu unutmamalıyız," dedi.

Konuşmasına devam eden Bakırhan, "Barış, emek olmadan olmaz. Emek, emekçi olmadan da barış olmaz. 1 Mayıs, emek ve barış için daha güçlü mücadele vermemize vesile olsun. Emekçilerin mücadelesinin olduğu yerde, demokratik haklara kavuşmak da yakındır," şeklinde konuştu.

Daha sonra bazı sendika temsilcileri de konuşma yaptı. Etkinlik, müzik eşliğinde halay çekilmesiyle sona erdi.

Diyarbakır'da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla, Merkez Yenişehir ilçesindeki İstasyon Meydanı'nda Diyarbakır Emek ve Demokrasi Platformu öncülüğünde DİSK, KESK, TMMOB ve Diyarbakır Tabip Odasınca etkinlik düzenlendi.

Diyarbakır'da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla, Merkez Yenişehir ilçesindeki İstasyon Meydanı'nda Diyarbakır Emek ve Demokrasi Platformu öncülüğünde DİSK, KESK, TMMOB ve Diyarbakır Tabip Odasınca etkinlik düzenlendi.