DOLAR
38,43 0,19%
EURO
43,48 0,54%
ALTIN
3.985,59 1,99%
BITCOIN
3.709.822,35 -1,95%

Diyarbakır'da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü Coşkuyla Kutlandı

Diyarbakır'da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü, etkinlikler ve konuşmalarla kutlandı. Tuncer Bakırhan, emek ve barış vurgusu yaptı.

Yayın Tarihi: 01.05.2025 17:32
Güncelleme Tarihi: 01.05.2025 17:32
Diyarbakır'da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü Coşkuyla Kutlandı

Diyarbakır'da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü Kutlamaları

Diyarbakır'da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü nedeniyle çeşitli etkinlikler düzenlendi. Merkez Yenişehir ilçesindeki İstasyon Meydanı'nda, Diyarbakır Emek ve Demokrasi Platformu öncülüğünde DİSK, KESK, TMMOB ve Diyarbakır Tabip Odası tarafından organize edilen kutlamalara katılanlar, polis güvenlik noktalarından ardından alana alındı.

Etkinlikte DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, tüm emekçilerin 1 Mayısını kutlayarak şu ifadeleri kullandı: "Türkiyeli emekçilerle ne kadar gurur duysak azdır. Sizler dünyada eşi benzeri görülmemiş bir dayanışma ortaya koydunuz. Demokrasi ve emek mücadelesindeki dayanışmanız, dünya emekçilerine örnek olmuştur."

Bakırhan, emekçilerin insanca yaşam taleplerinin bir lütuf değil, zorunluluk olduğunu vurgulayarak, "Önümüzdeki günlerde daha fazla dayanışma ve örgütlenme ile emekçi kardeşlerimizin insanca yaşayacakları bir ülke yaratma hedefindeyiz. Emek ve barış mücadelesinin ayrılmaz doğası olduğunu unutmamalıyız," dedi.

Konuşmasına devam eden Bakırhan, "Barış, emek olmadan olmaz. Emek, emekçi olmadan da barış olmaz. 1 Mayıs, emek ve barış için daha güçlü mücadele vermemize vesile olsun. Emekçilerin mücadelesinin olduğu yerde, demokratik haklara kavuşmak da yakındır," şeklinde konuştu.

Daha sonra bazı sendika temsilcileri de konuşma yaptı. Etkinlik, müzik eşliğinde halay çekilmesiyle sona erdi.

Diyarbakır'da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla, Merkez Yenişehir ilçesindeki İstasyon...

Diyarbakır'da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla, Merkez Yenişehir ilçesindeki İstasyon Meydanı'nda Diyarbakır Emek ve Demokrasi Platformu öncülüğünde DİSK, KESK, TMMOB ve Diyarbakır Tabip Odasınca etkinlik düzenlendi.

Diyarbakır'da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla, Merkez Yenişehir ilçesindeki İstasyon...

Diyarbakır'da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla, Merkez Yenişehir ilçesindeki İstasyon Meydanı'nda Diyarbakır Emek ve Demokrasi Platformu öncülüğünde DİSK, KESK, TMMOB ve Diyarbakır Tabip Odasınca etkinlik düzenlendi.

İLGİLİ HABERLER

Bursa'dan Emeklilere Kurban Bayramı İkramiyesi Müjdesi!

Tunceli ve Muğla'da KPSS'siz Personel Alım İlanları! İşte Detaylar

Kocaeli'de Gece Zammı! Asgari Ücret 67.000 TL'ye Yükseldi

Genç Çiftlere Devlet Desteği: 20 Ünlü Markada %35 İndirim!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Diyarbakır'da Fırtına Hayatı Olumsuz Etkiledi
2
Sakarya'da Hayvan Kaçakçılığı Operasyonunda 98 Hayvan Ele Geçirildi
3
Yozgat'ta Korkunç Cinayet: Kaynana Bıçakla Öldürüldü
4
Trabzon ve Çevre İllerde 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü Coşkuyla Kutlandı
5
Diyarbakır'da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü Coşkuyla Kutlandı
6
TEKNOFEST KKTC Açılışında Selçuk Bayraktar'dan Çarpıcı Açıklamalar
7
Samsun'da Çocuklara Eğitici Etkinliklerle Çevre Bilinci Aşılanıyor

Genç Çiftlere Devlet Desteği: 20 Ünlü Markada %35 İndirim!

Emeklilere 4.000 TL Bayram İkramiyesi Ödendi!

Bursa Belediyesi'nden Çiftçilere Üç Noktadan Destek

İBB'den Ücretsiz Kreş Hizmeti Başvuruları Başladı!

Kocaeli'de Gece Zammı! Asgari Ücret 67.000 TL'ye Yükseldi

Tunceli ve Muğla'da KPSS'siz Personel Alım İlanları! İşte Detaylar

Doğalgaza Çift Haneli Zam Geliyor: Yeni Artış Milyonları Etkileyecek

Erdoğan'dan Aile Destekleri İçin Müjdeli Açıklama!

Ücretsiz Sürücü Belgesi ve Kimlik Kartı Dönemi: Acele Edin!

Gaziantep'te Kadınlara Destek: Evinize Servet Katacak Mefruşat Kursları

Bursa'dan Emeklilere Kurban Bayramı İkramiyesi Müjdesi!

Keçiören'deki İşçilere Asgari Ücret Müjdesi: 36.145 TL Oldu