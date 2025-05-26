Diyarbakır'da 3 Araçlı Kazada 11 Kişi Yaralandı

Diyarbakır'ın merkez Yenişehir ilçesinde üç aracın karıştığı trafik kazasında toplam 11 kişi yaralandı.
Kaza, Çelikevler Mahallesi'nde meydana geldi. 21 AGL 534 plakalı otomobil, 21 S 0771 plakalı servis minibüsü ve 72 AAV 701 plakalı beton pompası çarpıştı. Kaza anında yaralanan kişilerin kimlikleri henüz öğrenilemedi.
Olay yerine hemen 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahaleleri sonrası ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı. Kazanın nedenine dair soruşturma sürüyor.
Diyarbakır'ın merkez Yenişehir ilçesinde otomobil, beton pompası ve minibüsün karıştığı kazada 11 kişi yaralandı.
Diyarbakır'ın merkez Yenişehir ilçesinde otomobil, beton pompası ve minibüsün karıştığı kazada 11 kişi yaralandı.