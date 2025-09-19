Diyarbakır'da 3 Noktada Örtü Yangınları Söndürüldü

Diyarbakır'ın Lice ve Dicle ilçelerinin kırsalında üç farklı noktada örtü yangınları çıktı; ekipler hızla müdahale etti.

Yer ve Sebep

Yangınlar; Lice'nin kırsal Çağdaş ve Uçarlı mahalleleri ile Dicle'nin kırsal Taşağıl Mahallesi'nde, henüz belirlenemeyen nedenle başladı.

Müdahale ve Son Durum

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen Diyarbakır Orman İşletme Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri, yangınlara müdahale ederek bölgedeki alevleri kısa sürede kontrol altına aldı ve söndürüldü.

Ekiplerin yangın çıkan alanlardaki soğutma çalışmaları devam ediyor.

