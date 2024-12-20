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Diyarbakır'da 7 Özel Eğitim Kurumu Usulsüzlük Sebebiyle Kapatıldı

Diyarbakır'da usulsüzlük yaptığı belirlenen 7 özel eğitim kurumu, Valilik tarafından süresiz kapatıldı.

Yayın Tarihi: 20.12.2024 12:59
Güncelleme Tarihi: 20.12.2024 12:59
Diyarbakır'da 7 Özel Eğitim Kurumu Usulsüzlük Sebebiyle Kapatıldı

Diyarbakır'da Özel Eğitim Kurumlarına Sert Ceza

Diyarbakır Valiliği, il genelinde gerçekleştirilen denetimler sonucunda usulsüzlük tespit edilen 7 özel eğitim kurumunun süresiz kapatıldığını açıkladı. İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yapılan denetimlerde, bazı kurumların eğitim vermediği halde devlet destek ödemesi aldığı belirlendi.

Kapsamlı Denetimler Sonrası Alınan Karar

5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu çerçevesinde yürütülen denetimlerde, 165 merkezdeki 22,963 öğrenciye devlet desteğiyle eğitim verildiği kaydedildi. Ancak, yapılan incelemeler sonucu bazı özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde usulsüzlükler tespit edildi.

Devletin Kaynaklarına Zarar Veren Uygulamalar

Kamera kayıtları ile gerçekleştirilen denetimlerde, belirli öğrenci grupları üzerinde yapılan incelemelerde, söz konusu kurumların eğitim hizmeti sunmadığı ve bu nedenle devletten haksız yere destek aldığı belirlendi. Bu durumun yalnızca mali açıdan devleti zarara uğratmakla kalmadığı, aynı zamanda özel eğitime ihtiyaç duyan öğrencilerin eğitim hakkını ihlal ettiği vurgulandı.

Haksız Kazançlara Karşı Ciddi Yaptırımlar

İl Milli Eğitim Müdürlüğü yetkilileri, yapılan denetimlerde usulsüzlük tespit edilen kurumlara ciddi yaptırımlar uygulandığını belirtti. Usulsüzlük yapan kuruma öncelikle alınan ücretin iki katı kadar para cezası kesildiği ifade edildi. Eğer aynı kurum tekrar usulsüzlük yaparsa, bu durumda kapatılma kararının alınacağı uyarısında bulunuldu.

Eğitim Hakkının Korunması

Özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinin, ihtiyaç sahibi bireylerin gelişimlerine katkı sağlama sorumluluğu taşıdığına dikkat çekildi. Valilik, usulsüzlük yapan hiçbir kuruma göz yummayacaklarını ve eğitim hakkını ihlal edenlerle devlete ait kaynakları kötüye kullananlara yönelik denetimlerin hassasiyetle devam edeceğini duyurdu.

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