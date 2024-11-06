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Diyarbakır'da 8 Yaşındaki Narin Güran'ın Cinayeti Davası Başlıyor

Diyarbakır'da Narin Güran'ın öldürülmesiyle ilgili tutuklu 4 sanığın yargılanmasına yarın başlanacak.

Yayın Tarihi: 06.11.2024 12:33
Güncelleme Tarihi: 06.11.2024 13:50
Diyarbakır'da 8 Yaşındaki Narin Güran'ın Cinayeti Davası Başlıyor

Diyarbakır'da Narin Güran Cinayeti Davası

Yarın, Diyarbakır'da 8 yaşındaki Narin Güran'ın öldürülmesine ilişkin tutuklu olan 4 sanığın yargılanmasına başlanacak.

Olayın Gelişimi

Merkez Bağlar ilçesinin Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos tarihinde kaybolan Narin Güran'ın cansız bedenine 8 Eylül'de Eğertutmaz Deresi'nde ulaşılmıştı. Olayla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında 23 şüpheliden, amca Salim, anne Yüksel, ağabey Enes Güran ve komşuları Nevzat Bahtiyar dahil olmak üzere 12 kişi tutuklandı.

Yargılama Süreci

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı, bu 4 sanık hakkında "iştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle bir iddianame hazırladı. İddianame, Diyarbakır 8. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından 23 Ekim'de kabul edildi. İddianamede, şüphelilerin suçlamaları itibarıyla ağır ceza mahkemesinin yetki alanında bulunduğu vurgulandı.

Tutuklu sanıklar yasal süreç öncesi mahkemenin karşısına çıkacaklar.

Mahkeme Hazırlıkları

Diyarbakır 8. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından hazırlanan hazırlık zaptında, yarınki duruşmaya tutuklu şüphelilerin yanı sıra baba Arif Güran'ın "müşteki" sıfatıyla, aralarında tutuklu sanıkların bulunduğu 21 kişinin de "tanık" olarak katılması için "zorla getirme" kararı verildi. Ayrıca, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Diyarbakır Barosu da duruşmaya "müşteki kurum" olarak davet edildi.

Diyarbakır'da 8 yaşındaki Narin Güran'ın öldürülmesine ilişkin tutuklu 4 sanığın ağırlaştırılmış...

Diyarbakır'da 8 yaşındaki Narin Güran'ın öldürülmesine ilişkin tutuklu 4 sanığın ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle yargılanmasına yarın başlanacak. Diyarbakır Adliyesi önüne, güvenlik önlemleri kapsamında polis bariyerleri yerleştirildi.

Diyarbakır'da 8 yaşındaki Narin Güran'ın öldürülmesine ilişkin tutuklu 4 sanığın ağırlaştırılmış...

Diyarbakır'da 8 yaşındaki Narin Güran'ın öldürülmesine ilişkin tutuklu 4 sanığın ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle yargılanmasına yarın başlanacak. Diyarbakır Adliyesi önüne, güvenlik önlemleri kapsamında polis bariyerleri yerleştirildi.

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