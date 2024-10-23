Diyarbakır'da 8 Yaşındaki Narin Güran'ın Ölümü ile İlgili İddianame Kabul Edildi

Diyarbakır'da Narin Güran'ın Ölümüne İlişkin İddianame Kabul Edildi

Diyarbakır'da 8 yaşındaki Narin Güran'ın öldürülmesiyle ilgili tutuklu dört sanık hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle hazırlanan iddianame, mahkeme tarafından kabul edildi.

Merkez Bağlar ilçesinde yer alan Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos'ta kaybolan Narin Güran, 8 Eylül'de Eğertutmaz Deresi'nde cesedi bulunmuştu. Bu olayla ilgili olarak Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma tamamlandı.

Tutuklu sanıklar arasında amca Salim, anne Yüksel, ağabey Enes Güran ve komşu Nevzat Bahtiyar yer alıyor. Sanıklar hakkında "iştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme" suçlaması yöneltilmişti ve iddianame Diyarbakır 8. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi.

Tutuklu durumda bulunan dört sanık, 7 Kasım'da hakim karşısına çıkacak.