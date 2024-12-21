DOLAR
35,19 0%
EURO
36,73 -0,07%
ALTIN
2.968,28 0,03%
BITCOIN
3.398.635,34 0,17%

Diyarbakır'da Aileler Arasında Silahlı Kavga: 1 Ölü, 4 Yaralı

Diyarbakır'da iki aile arasında çıkan kavgada 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı. Yaralılar hastanelere kaldırıldı.

Yayın Tarihi: 21.12.2024 16:12
Güncelleme Tarihi: 21.12.2024 16:12
Diyarbakır'da Aileler Arasında Silahlı Kavga: 1 Ölü, 4 Yaralı

Diyarbakır'da Aileler Arasında Silahlı Kavga

Diyarbakır'ın merkez Sur ilçesinde iki aile arasında çıkan taşlı, sopalı ve silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı. Kavga, Kırsal Alibardak Mahallesi Pirhüseyin mezrasında meydana geldi. İki aile, arazi anlaşmazlığı nedeniyle tartışmaya başladı.

Kargaşa Aniden Büyüdü

Tartışmanın büyümesiyle birlikte kavga taşlar, sopalar ve silahlarla devam etti. Olay sonucu 5 kişi yaralandı. Yangınla mücadele için hemen bölgeye jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar Hastaneye Kaldırıldı

Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere sevk edildi. Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Veysi İ. (30), yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Güvenlik Önlemleri Devam Ediyor

Olay sonrası jandarma ekipleri, mezra çevresinde güvenlik önlemlerini artırarak soruşturma başlattı.şturma devam ediyor.

İLGİLİ HABERLER

TOKİ'nin 250 Bin Sosyal Konut Projesi: Dar Gelirli Vatandaşa Umut Oluyor

Evlilik Hayalleri Yüksek Zamlarla Tehdit Altında: Yüzde 870 Zam

Emekliye 5 Bin Lira Destek! Maaşa ek verilecek

Yeni Yılda Her Şişe 25 Kuruş: Depozito Yönetim Sistemi Başlıyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Marmaray Yeni Rekor Kırarak 743 Bin Yolcu Taşıdı
2
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Bölücü Örgüt Açıklaması
3
Erzurum'da Çığ Düşmesi Sonucu Vefat Eden Judocunun Cenazesi Kocaeli'ye Gönderiliyor
4
Kentsel Dönüşümde Kira Yardımı Artıyor: 2025'te Yeni Destek Miktarları Açıklandı
5
Diyarbakır'da Aileler Arasında Silahlı Kavga: 1 Ölü, 4 Yaralı
6
Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı'dan AK Parti Çankırı İl Başkanlığına Ziyaret

Yeni Yılda Her Şişe 25 Kuruş: Depozito Yönetim Sistemi Başlıyor

2025'te Maaşlara Yüzde 12 Zam: Ocak Ayında Uygulama Başlayacak

TOKİ'nin 250 Bin Sosyal Konut Projesi: Dar Gelirli Vatandaşa Umut Oluyor

Yeni Yılda Borçlarınıza Faizsiz Çözüm! Bankalar 75.000 TL Veriliyor

Ziraat Bankası'ndan Yeni Yıl için Kaçırılmayacak Fırsat: 3.000 TL Hediye!

TOKİ'den 90.000 TL'den Başlayan Arsa Satışlarıyla Ev Sahibi Olma Fırsatı!

Emekliye 5 Bin Lira Destek! Maaşa ek verilecek

Evlilik Hayalleri Yüksek Zamlarla Tehdit Altında: Yüzde 870 Zam

Öğrencilere 10.000 TL Eğitim Desteği: Dağıtımlara Başladı

Yeni Yıl Öncesi Ekmeğe Zam! Fırıncılar Açıklama Yaptı

2024'te Güvenlik Alanında Yeni İş Fırsatları: Jandarma ve Sahil Güvenlik Personel Alım İlanı

Faizsiz Taşıt Kredisi: 250.000 TL'ye Kadar Avantajlı Fırsatlar Açıklandı