Diyarbakır'da Aileler Arasında Silahlı Kavga: 1 Ölü, 4 Yaralı

Diyarbakır'da Aileler Arasında Silahlı Kavga

Diyarbakır'ın merkez Sur ilçesinde iki aile arasında çıkan taşlı, sopalı ve silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı. Kavga, Kırsal Alibardak Mahallesi Pirhüseyin mezrasında meydana geldi. İki aile, arazi anlaşmazlığı nedeniyle tartışmaya başladı.

Kargaşa Aniden Büyüdü

Tartışmanın büyümesiyle birlikte kavga taşlar, sopalar ve silahlarla devam etti. Olay sonucu 5 kişi yaralandı. Yangınla mücadele için hemen bölgeye jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar Hastaneye Kaldırıldı

Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere sevk edildi. Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Veysi İ. (30), yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Güvenlik Önlemleri Devam Ediyor

Olay sonrası jandarma ekipleri, mezra çevresinde güvenlik önlemlerini artırarak soruşturma başlattı.şturma devam ediyor.