Diyarbakır'da Amida Höyük'teki Kazılarda 'Çanakkale Savaşı Rozeti' Bulundu

Diyarbakır'da Tarihi Bir Buluş: 'Çanakkale Savaşı Rozeti'

Diyarbakır'ın kalbi olarak bilinen Amida Höyük'teki kazı çalışmalarında 'Çanakkale Savaşı rozeti' bulundu. Kazı ekibi, Dicle Üniversitesi (DÜ) Sanat ve Tasarım Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İrfan Yıldız liderliğinde süren çalışmalarda, bu nadir buluntunun detaylarını paylaştı.

Amida Höyük: Medeniyetlerin Üssü

Amida Höyük, Hurri-Mitannilerden Osmanlı İmparatorluğuna kadar birçok medeniyete ev sahipliği yapmış bir alan. Kazı çalışmaları, 2018 yılından bu yana Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın izniyle devam ediyor.

Nadir Bulunan Çanakkale Savaşı Rozeti

Kazı başkanı Prof. Dr. Yıldız, bulunan rozeti değerlendirirken, “Bu rozetin özgünleri çok az bulunuyor, daha çok replikaları yapılıyor” ifadesinde bulundu. Rozet, Osmanlı dönemine ait olup Çanakkale Savaşı’nda şehit veya gazi olan askerlere verilmiş. Yaklaşık 4,2 santimetre uzunluğunda ve 2,7 santimetre genişliğinde olan bu değerli buluntu, barındırdığı tarihi sembollerle ön plana çıkıyor.

Geçmişe Bir Yolculuk

Prof. Dr. Yıldız, rozetin bulundukları yerin 1. Dünya Savaşı'ndan kalma 782 el bombası ile birlikte tespit edilmesinin de önem taşıdığına dikkat çekti. “Muhtemelen Çanakkale Savaşlarına katılıp Diyarbakır'a dönen bir gazi askere verilen rozet” şeklinde açıklamada bulundu. Bu buluntu, Diyarbakır'ın Çanakkale Savaşı'na katkısını ve şehrin kurtuluş mücadelesindeki önemli rolünü gözler önüne seriyor.

Sonuç Olarak

Amida Höyük'teki bu heyecan verici kazılar, Türkiye'nin zengin tarihini derinlemesine anlamamıza yardımcı oluyor. Diyarbakırlıların Çanakkale Savaşı'na sağladığı katkı bakımından büyük bir öneme sahip olan bu rozet, geçmişi ve kültürel mirası yaşatmaya devam ediyor.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

"Diyarbakır'ın kalbi" olarak nitelendirilen Amida Höyük'teki kazı çalışmalarında, "Çanakkale Savaşı rozeti" bulundu.

"Diyarbakır'ın kalbi" olarak nitelendirilen Amida Höyük'teki kazı çalışmalarında, "Çanakkale Savaşı rozeti" bulundu.