Diyarbakır'da Araç Refüje Uçtu: 1 Yaralı
Kaza Detayları
Kaza, dün akşam saatlerinde Diyarbakır-Elazığ yolu üzerinde meydana geldi.
Plakası öğrenilemeyen araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla atarak refüje çıkıp durabildi.
Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine 112 Acil sağlık ve polis ekipleri olay yerine sevk edildi.
1 kişi yaralandı. Yaralıya olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
