Diyarbakır'da Araç Refüje Uçtu: 1 Yaralı

Diyarbakır-Elazığ yolunda sürücünün kontrolünü kaybettiği araç takla atarak refüje çıktı; 1 kişi yaralandı.

Yayın Tarihi: 07.11.2025 16:14
Güncelleme Tarihi: 07.11.2025 16:14
Kaza Detayları

Kaza, dün akşam saatlerinde Diyarbakır-Elazığ yolu üzerinde meydana geldi.

Plakası öğrenilemeyen araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla atarak refüje çıkıp durabildi.

Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine 112 Acil sağlık ve polis ekipleri olay yerine sevk edildi.

1 kişi yaralandı. Yaralıya olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

