DOLAR
39,84 0%
EURO
46,74 0%
ALTIN
4.197,3 0%
BITCOIN
4.273.868,18 -0,07%

Diyarbakır'da 'Bilim Kafe' Etkinliğinde Tümör Oluşumu Anlatıldı

Diyarbakır'da düzenlenen 'Bilim Kafe' etkinliğinde tümör oluşumu ve kanserden korunma yolları hakkında bilgiler paylaşıldı.

Yayın Tarihi: 28.06.2025 18:35
Güncelleme Tarihi: 28.06.2025 18:35
Diyarbakır'da 'Bilim Kafe' Etkinliğinde Tümör Oluşumu Anlatıldı

Diyarbakır'da Bilim Kafe Etkinliği

Diyarbakır'da, Yükseköğretim Kurulu (YÖK) ve Dicle Üniversitesi (DÜ) işbirliğiyle düzenlenen "Tümör Nasıl Oluşur" konulu seminer, bilim tutkunlarını bir araya getirdi. YÖK'ün ülke genelindeki üniversitelerde başlattığı "Bilim Kafe" etkinliği çerçevesinde, Sur ilçesindeki bir kafede gerçekleştirilen seminerde, DÜ Tıp Fakültesi Tıbbi Biyoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Sevgi İrtegün Kandemir tarafından tümörlerin oluşumu, çeşitleri, kanser tarama yöntemleri ve kanserden korunma yolları ele alındı.

Toplumda Bilinç Oluşturma Hedefi

Etkinliğin açılışında söz alan Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Siraç Özerdem, toplumda sıkça konuşulan ancak içeriğinin tam anlaşılamadığı konuları anlatma amacını vurguladı. Her ay bir kafede bir araya gelerek anlaşılması güç konuları sade bir dille anlatmayı planladıklarını belirten Özerdem, "Bugün tümör oluşumunu inceleyeceğiz, gelecekte belki de yapay zekanın etkilerini ele alacağız" dedi.

Kanser Biyolojisi Üzerine Farkındalık

Prof. Dr. Kandemir, kanser biyolojisi üzerine sürdürdüğü çalışmalara değinerek, toplumla etkileşimde bulunup farkındalık oluşturmanın önemini ifade etti. "Tümör nasıl oluşur, nasıl önlenebilir, tarama yöntemleri nelerdir gibi konuları içeren seminerler düzenliyoruz" diyen Kandemir, katılımcılara korkulmaması gereken bir konuyu, tümör tedavisinin %90'dan daha yüksek başarı oranına sahip olduğunu anlattı. Ayrıca hayat tarzında yapılacak değişikliklerin tümörden kaçınmayı mümkün kılabileceğini aktardı.

Kandemir, "Umarım bu tarz seminerler artarak devam eder ve halkımız bu bilgilere ulaşarak faydalanır" ifadelerini kullandı.

Diyarbakır'da, Yükseköğretim Kurulu (YÖK) ve Dicle Üniversitesi (DÜ) işbirliğiyle "Tümör Nasıl...

Diyarbakır'da, Yükseköğretim Kurulu (YÖK) ve Dicle Üniversitesi (DÜ) işbirliğiyle "Tümör Nasıl Oluşur" konulu seminer düzenlendi.

Diyarbakır'da, Yükseköğretim Kurulu (YÖK) ve Dicle Üniversitesi (DÜ) işbirliğiyle "Tümör Nasıl...

Diyarbakır'da, Yükseköğretim Kurulu (YÖK) ve Dicle Üniversitesi (DÜ) işbirliğiyle "Tümör Nasıl Oluşur" konulu seminer düzenlendi.

İLGİLİ HABERLER

Emeklilere Temmuz Şoku: Beklentiler Bitti mi?

Ankara'da Ücretsiz Ulaşım Desteği: Hafta Sonu Karar açıklandı

Temmuz Ayında Maaş ve Sosyal Yardım Zamları Bekleniyor

Akkışla'da Ücretsiz Yaz Spor Kursu Seferberliği!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Çankırı'da Tıra Çarpan Araçta 5 Özel Harekat Kursiyerinden 2'si Hayatını Kaybetti
2
Kars'ta Kızıl Sincaplar Millet Bahçesini Canlandırdı
3
Mersin'de Ağız ve Diş Sağlığına Dikkat Çeken 'Bilim Kafe' Etkinliği Düzenlendi
4
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: 'Dünyanın Gidişatında Güçlü Bir Rol Oynayacağız'
5
Filistin Mücadelesinin Meşruiyeti: İstanbul'da Önemli Rapor Tanıtıldı
6
Muş Valisi Çakır, Doğaseverlerle Yürüyüşte Buluştu
7
İstanbul'da Hastanede Haksız Kazanç Sağlayan 11 Zanlı Yakalandı

TOKİ'den Kiralık Ev Müjdesi: Başvurular Ne Zaman Başlıyor?

Finansbank'tan Rekor Hamle: Günlük Para Çekme Limiti 50.000 TL!

Ankara'da Ücretsiz Ulaşım Desteği: Hafta Sonu Karar açıklandı

İzmir'de Emekçilere Gece Gece Yüzde 30 Zam

Karadeniz'de Denize Giriş Yasaklandı: Tatilciler Dikkat!

Yaz Ortasında Kar Yağışı Uyarısı: Meteoroloji'den Şaşırtan Açıklama

Seyahatsever 2025 Başvuruları Ne Zaman Başlayacak? Ücretsiz Türkiye Turu Fırsatı!

Temmuz Ayında Maaş ve Sosyal Yardım Zamları Bekleniyor

İstanbul'da Deprem Alarmı: Sanayi Tesisleri Anadolu'ya Taşınıyor!

Kadın Girişimcilere Sıfır Faizli 1 Milyon TL Kredi Desteği!

Akkışla'da Ücretsiz Yaz Spor Kursu Seferberliği!

Emeklilere Temmuz Şoku: Beklentiler Bitti mi?