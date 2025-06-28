Diyarbakır'da 'Bilim Kafe' Etkinliğinde Tümör Oluşumu Anlatıldı

Diyarbakır'da Bilim Kafe Etkinliği

Diyarbakır'da, Yükseköğretim Kurulu (YÖK) ve Dicle Üniversitesi (DÜ) işbirliğiyle düzenlenen "Tümör Nasıl Oluşur" konulu seminer, bilim tutkunlarını bir araya getirdi. YÖK'ün ülke genelindeki üniversitelerde başlattığı "Bilim Kafe" etkinliği çerçevesinde, Sur ilçesindeki bir kafede gerçekleştirilen seminerde, DÜ Tıp Fakültesi Tıbbi Biyoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Sevgi İrtegün Kandemir tarafından tümörlerin oluşumu, çeşitleri, kanser tarama yöntemleri ve kanserden korunma yolları ele alındı.

Toplumda Bilinç Oluşturma Hedefi

Etkinliğin açılışında söz alan Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Siraç Özerdem, toplumda sıkça konuşulan ancak içeriğinin tam anlaşılamadığı konuları anlatma amacını vurguladı. Her ay bir kafede bir araya gelerek anlaşılması güç konuları sade bir dille anlatmayı planladıklarını belirten Özerdem, "Bugün tümör oluşumunu inceleyeceğiz, gelecekte belki de yapay zekanın etkilerini ele alacağız" dedi.

Kanser Biyolojisi Üzerine Farkındalık

Prof. Dr. Kandemir, kanser biyolojisi üzerine sürdürdüğü çalışmalara değinerek, toplumla etkileşimde bulunup farkındalık oluşturmanın önemini ifade etti. "Tümör nasıl oluşur, nasıl önlenebilir, tarama yöntemleri nelerdir gibi konuları içeren seminerler düzenliyoruz" diyen Kandemir, katılımcılara korkulmaması gereken bir konuyu, tümör tedavisinin %90'dan daha yüksek başarı oranına sahip olduğunu anlattı. Ayrıca hayat tarzında yapılacak değişikliklerin tümörden kaçınmayı mümkün kılabileceğini aktardı.

Kandemir, "Umarım bu tarz seminerler artarak devam eder ve halkımız bu bilgilere ulaşarak faydalanır" ifadelerini kullandı.

Diyarbakır'da, Yükseköğretim Kurulu (YÖK) ve Dicle Üniversitesi (DÜ) işbirliğiyle "Tümör Nasıl Oluşur" konulu seminer düzenlendi.

Diyarbakır'da, Yükseköğretim Kurulu (YÖK) ve Dicle Üniversitesi (DÜ) işbirliğiyle "Tümör Nasıl Oluşur" konulu seminer düzenlendi.