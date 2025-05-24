Diyarbakır'da Çukurda Sıkışan Çocuk Kurtarıldı

Diyarbakır'ın merkez Sur ilçesinde, Kırsal Kavaklıbağ Mahallesi'nde elektrik direği için açılan çukura düşen 14 yaşındaki çocuk, AFAD ekipleri tarafından kurtarıldı.

Olay, mahallede yaşayan çocuğun düşmesinin ardından çevredeki vatandaşların durumu fark etmesiyle başladı. Çocuğu çukurdan çıkaramayan çevredekiler, 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım talep etti.

Bölgeye hızlı bir şekilde intikal eden AFAD ekipleri, çukurda genişletme çalışması gerçekleştirerek çocuğu sıkıştığı yerden başarılı bir şekilde kurtardı. Çocuk, kurtarma işleminin ardından kontrol amacıyla sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.

Diyarbakır'ın merkez Sur ilçesinde, düştüğü çukurda sıkışan çocuk AFAD ekiplerince kurtarıldı.

Diyarbakır'ın merkez Sur ilçesinde, düştüğü çukurda sıkışan çocuk AFAD ekiplerince kurtarıldı.