Diyarbakır'da Depremden Sonra Galeria Sitesi Yeniden İnşa Ediliyor

Diyarbakır'da Galeria Sitesi Yeniden Yükseliyor

Diyarbakır'da 6 Şubat 2023 tarihinde meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremler, Galeria Sitesi'nde büyük bir yıkıma neden oldu. Depremde hayatını kaybeden 89 kişi ve çok sayıda yaralı için yası tutan sakinler, şimdi yeni bir başlangıç yapıyor. Galeria Sitesi'nin yerinde dönüşüm projesi, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Il Müdürlüğü'nden onay aldı ve inşaat çalışmaları başlamış durumda.

Yeniden inşaat süreci ve hedefler

Merkez Yenişehir ilçesinde bulunan Galeria Sitesi, sakinlerinin kurduğu "Galeria Mülk Sahipleri Platformu" aracılığıyla dönüşüm çalışmaları yürütülüyor. Platform sözcüsü Ender Budak, "Yüzde 50+1'i geçtikten sonra burada tekrar yaşam merkezi kurma hedefimiz vardı. Bu hedefi aşarak şu an yüzde 98 yerinde dönüşüm kabul edildi." dedi. Projenin detaylarına dair bilgi veren Budak, toplamda 269 konut, 177 iş yeri, 2 kat alışveriş merkezi ve 8 katlı yaşam merkezi planlandığını açıkladı. Proje, toplamda 24 ay içerisinde tamamlanma hedefi ile ilerliyor.

Galeria'nın tarihi ve duygusal önemi

Galeria'nın, Güneydoğu Anadolu Bölgesi'ndeki ilk alışveriş merkezlerinden biri olduğunu belirten Budak, geçmişte burada yaşanan mutluluklarla derin acıların da olduğunu ifade etti. "Çok acılar yaşadık, çok aile burada yaşamını yitirdi. Yerinde dönüşüm projesiyle daha sağlam bir binada oturmak ve mutlu olmak için hedeflediğimiz noktaya geldik." diye ekledi.

Site sakinlerinden destek ve umut dolu mesajlar

Galeria Sitesi sakinlerinden Aziz Özkeçeci, "Burada yetiştik ve büyüdük. Galeria'nın adı altında tekrar burada yaşamımızı sürdürmeye çalışacağız." diyerek yeniden inşa sürecinin kendilerine büyük bir mutluluk kattığını vurguladı. Ayrıca, Davut Bekiroğlu da projeye ilişkin duygu ve düşüncelerini, "Galeria, Diyarbakır'ın sembolüydü. Bu sembolün yeniden inşa edilmesi, bizim için en büyük mutluluktur. Umarım 24 ay içerisinde biter ve bütün komşularımızla mutluluk içinde yaşarız." şeklinde ifade etti.

Diyarbakır'da 6 Şubat 2023'te meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerde yıkılan Galeria Sitesi, sakinlerinin yerinde dönüşüm talebinin onaylanması üzerine yeniden inşa ediliyor.

Diyarbakır'da 6 Şubat 2023'te meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerde yıkılan Galeria Sitesi, sakinlerinin yerinde dönüşüm talebinin onaylanması üzerine yeniden inşa ediliyor.