Diyarbakır'da Düğün Ailesi Arasında Silahlı Kavga: İki Kişi Hayatını Kaybetti

Diyarbakır'da Silahlı Kavga

Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesinde, dünür aileler arasında çıkan bir tartışma, silahlı kavgaya dönüştü ve iki kişi hayatını kaybetti.

Olayın Seyri

Olay, Aziz Mahmutoğulları Caddesi Genç İpekçi Apartmanı'nda, 29 yaşındaki Muhammed Ali Baran ile eşi arasında başlayan bir tartışma ile başladı. Bu tartışmaya, her iki tarafın diğer aile üyeleri de dahil oldu.

Hayatını Kaybedenler

Büyüyen gerginlik, silahlı çatışmayla sonuçlandı. Olay sırasında Muhammed Ali Baran ve 39 yaşındaki akrabası Vedat Baran, olay yerinde yaşamını yitirdi.

Gözaltılar ve Soruşturmalar

Pole ekipleri, ihbar üzerine olay yerine intikal ederek durumu kontrol altına aldı. Hayatını kaybedenlerin akrabalarıyla birlikte, E.B. isimli kadın ve annesi R.Ş. ile kardeşi A.Ş. (23) gözaltına alındı. Olayla ilgili başka bir şüphelinin yakalanma çalışmaları devam ediyor.

Diyarbakır'ın merkez Yenişehir ilçesinde dünür ailenin fertleri arasında meydana gelen silahlı kavgada, 2 kişi hayatını kaybetti. İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Diyarbakır'ın merkez Yenişehir ilçesinde dünür ailenin fertleri arasında meydana gelen silahlı kavgada, 2 kişi hayatını kaybetti. İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Diyarbakır'ın merkez Yenişehir ilçesinde dünür ailenin fertleri arasında meydana gelen silahlı kavgada, 2 kişi hayatını kaybetti. İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Diyarbakır'ın merkez Yenişehir ilçesinde dünür ailenin fertleri arasında meydana gelen silahlı kavgada, 2 kişi hayatını kaybetti. İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Diyarbakır'ın merkez Yenişehir ilçesinde dünür ailenin fertleri arasında meydana gelen silahlı kavgada, 2 kişi hayatını kaybetti. İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.