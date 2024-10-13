DOLAR
34,24 0%
EURO
37,45 0%
ALTIN
2.928,22 0%
BITCOIN
2.166.545,58 -0,33%

Diyarbakır'da Düğün Ailesi Arasında Silahlı Kavga: İki Kişi Hayatını Kaybetti

Diyarbakır'da aile içi tartışma silahlı çatışmaya dönüştü, iki kişi yaşamını yitirdi. Olayla ilgili üç kişi gözaltına alındı.

Yayın Tarihi: 13.10.2024 00:32
Güncelleme Tarihi: 13.10.2024 00:35
Diyarbakır'da Düğün Ailesi Arasında Silahlı Kavga: İki Kişi Hayatını Kaybetti

Diyarbakır'da Silahlı Kavga

Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesinde, dünür aileler arasında çıkan bir tartışma, silahlı kavgaya dönüştü ve iki kişi hayatını kaybetti.

Olayın Seyri

Olay, Aziz Mahmutoğulları Caddesi Genç İpekçi Apartmanı'nda, 29 yaşındaki Muhammed Ali Baran ile eşi arasında başlayan bir tartışma ile başladı. Bu tartışmaya, her iki tarafın diğer aile üyeleri de dahil oldu.

Hayatını Kaybedenler

Büyüyen gerginlik, silahlı çatışmayla sonuçlandı. Olay sırasında Muhammed Ali Baran ve 39 yaşındaki akrabası Vedat Baran, olay yerinde yaşamını yitirdi.

Gözaltılar ve Soruşturmalar

Pole ekipleri, ihbar üzerine olay yerine intikal ederek durumu kontrol altına aldı. Hayatını kaybedenlerin akrabalarıyla birlikte, E.B. isimli kadın ve annesi R.Ş. ile kardeşi A.Ş. (23) gözaltına alındı. Olayla ilgili başka bir şüphelinin yakalanma çalışmaları devam ediyor.

Diyarbakır'ın merkez Yenişehir ilçesinde dünür ailenin fertleri arasında meydana gelen silahlı...

Diyarbakır'ın merkez Yenişehir ilçesinde dünür ailenin fertleri arasında meydana gelen silahlı kavgada, 2 kişi hayatını kaybetti. İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Diyarbakır'ın merkez Yenişehir ilçesinde dünür ailenin fertleri arasında meydana gelen silahlı...

Diyarbakır'ın merkez Yenişehir ilçesinde dünür ailenin fertleri arasında meydana gelen silahlı kavgada, 2 kişi hayatını kaybetti. İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Diyarbakır'ın merkez Yenişehir ilçesinde dünür ailenin fertleri arasında meydana gelen silahlı...

Diyarbakır'ın merkez Yenişehir ilçesinde dünür ailenin fertleri arasında meydana gelen silahlı kavgada, 2 kişi hayatını kaybetti. İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Diyarbakır'ın merkez Yenişehir ilçesinde dünür ailenin fertleri arasında meydana gelen silahlı...

Diyarbakır'ın merkez Yenişehir ilçesinde dünür ailenin fertleri arasında meydana gelen silahlı kavgada, 2 kişi hayatını kaybetti. İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Diyarbakır'ın merkez Yenişehir ilçesinde dünür ailenin fertleri arasında meydana gelen silahlı...

Diyarbakır'ın merkez Yenişehir ilçesinde dünür ailenin fertleri arasında meydana gelen silahlı kavgada, 2 kişi hayatını kaybetti. İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

İLGİLİ HABERLER

EYT’liler hariç tüm emeklilere yüzde 50 indirim! O şehirde yaşayan emekliye müjde

Merkez Bankası enflasyon açıklaması maaşları uçurdu! Ocak zammı şok edecek

Aracı adına olana müjde! Yüzde 25 iade yapılacak

Yeni kredi sıkılaşma kararları geliyor! Kredi muslukları iyice kapanıyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Hatay'da İnşaat İşçileri Arasında Kanlı Kavga
2
Esenyurt'ta Hamile Kadına Taciz İddiası: Şüpheli Tutuklandı
3
Antalya Devlet Opera ve Balesi 'Tosca' Operasını Sahneledi
4
Adana'da Tartışma Kanlı Bitti: Bir Kişi Dünürünü Vurarak Öldürdü
5
Lübnan'daki Hastaneye Saldırı: Yaralılar Var
6
Diyarbakır'da Düğün Ailesi Arasında Silahlı Kavga: İki Kişi Hayatını Kaybetti
7
Ankara'nın Başkent Oluşunun 101. Yılı Coşkuyla Kutlandı

Merkez Bankası enflasyon açıklaması maaşları uçurdu! Ocak zammı şok edecek

Bakan Işıkhan açıkladı! Asgari ücrette taşlar yerine oturdu

Emeklilere kabusu yaratacak gelişme! Maaş kesintileri kapıda

300 TL fiyatı unutun! O Markette 200 TL’den düştü: Koşan kapıyor

Kredi kartı olanlar dikkat! 750 TL o vergi kesintisi olarak alınacak

Dün son sıcak geceydi! Meteorolojiden titretecek uyarı geldi

Patronlar ilk defa açıkladı! 2025 asgari ücrete çifte zam müjdesi gelebilir

Yeni kredi sıkılaşma kararları geliyor! Kredi muslukları iyice kapanıyor

Aracı adına olana müjde! Yüzde 25 iade yapılacak

EYT’liler hariç tüm emeklilere yüzde 50 indirim! O şehirde yaşayan emekliye müjde

O çalışana müjde! Her ay 10.300 TL destek ödemesi yapılacak

AK Parti’den yeni emekli düzenlemesi! Tüm sistem deşifre edildi