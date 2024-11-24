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Diyarbakır’da Feci Kaza: 3 Kişi Hayatını Kaybetti, 2 Yaralı

Diyarbakır’ın Çermik ilçesinde otomobilin kayalıklara çarpması sonucu 3 kişi yaşamını yitirdi, 2 kişi yaralandı.

Yayın Tarihi: 24.11.2024 20:22
Güncelleme Tarihi: 24.11.2024 20:29
Diyarbakır’da Feci Kaza: 3 Kişi Hayatını Kaybetti, 2 Yaralı

Diyarbakır Çermik’te Trafik Kazası: 3 Ölü, 2 Yaralı

Diyarbakır’ın Çermik ilçesinde meydana gelen üzücü bir trafik kazasında, 3 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı. S.B. isimli sürücünün kullandığı 06 MUR 73 plakalı otomobil, Başarı Mahallesi’nde kontrolden çıkarak yol kenarındaki kayalıklara çarptı.

Olayın Detayları

Kaza sonrası ihbar üzerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri olay yerine sevk edildi. Sağlık ekipleri, sürücü S.B. ile birlikte kimliği henüz belirlenemeyen bir kişinin olay yerinde yaşamını yitirdiğini bildirdi. Ayrıca, kazada 3 kişi yaralandı ve yaralılar hızlı bir şekilde ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.

Hastanedeki Gelişmeler

Yaralılardan birinin hastanede yapılan müdahalelere rağmen yaşamını yitirdiği açıklandı. Olayla ilgili olarak soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

Diyarbakır’ın Çermik ilçesinde otomobilin kayalıklara çarptığı kazada 3 kişi öldü, 2 kişi...

Diyarbakır’ın Çermik ilçesinde otomobilin kayalıklara çarptığı kazada 3 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Diyarbakır’ın Çermik ilçesinde otomobilin kayalıklara çarptığı kazada 3 kişi öldü, 2 kişi...

Diyarbakır’ın Çermik ilçesinde otomobilin kayalıklara çarptığı kazada 3 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

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