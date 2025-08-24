Diyarbakır'da Gazze Protestosu: Peygamber Sevdalıları Dağkapı'da

Dağkapı Meydanı'nda seccade ve tekbirlerle tepki

Peygamber Sevdalıları Vakfı öncülüğünde, seccadeleriyle Dağkapı Meydanı'nda toplanan grup, sık sık tekbir getirdi.

Grup adına açıklama yapan Sertaç Tekdal, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına tepki gösterdi.

"Yaşanan tüm acı ve sıkıntılara rağmen gösterdikleri bu direniş işgalci siyonistleri daha da çıldırtmış ve vahşileştirmiş, bugün küçücük bedenleri, bebekleri, çocukları aç bırakarak, onları vazgeçirmeye ve dize getirmeye çalışıyorlar. Açlık, susuzluk ve o görüntü tüm dünyanın utancıdır."

Konuşmanın ardından meydanda yatsı namazı kılan grup daha sonra Gazze için dua etti.