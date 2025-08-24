DOLAR
Diyarbakır'da Gazze Protestosu: Peygamber Sevdalıları Dağkapı'da

Peygamber Sevdalıları Vakfı öncülüğündeki grup, Dağkapı Meydanı'nda tekbirlerle İsrail'in Gazze saldırılarını protesto etti; Sertaç Tekdal açıklama yaptı ve Gazze için dua edildi.

Yayın Tarihi: 24.08.2025 22:58
Güncelleme Tarihi: 24.08.2025 22:58
Dağkapı Meydanı'nda seccade ve tekbirlerle tepki

Peygamber Sevdalıları Vakfı öncülüğünde, seccadeleriyle Dağkapı Meydanı'nda toplanan grup, sık sık tekbir getirdi.

Grup adına açıklama yapan Sertaç Tekdal, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına tepki gösterdi.

"Yaşanan tüm acı ve sıkıntılara rağmen gösterdikleri bu direniş işgalci siyonistleri daha da çıldırtmış ve vahşileştirmiş, bugün küçücük bedenleri, bebekleri, çocukları aç bırakarak, onları vazgeçirmeye ve dize getirmeye çalışıyorlar. Açlık, susuzluk ve o görüntü tüm dünyanın utancıdır."

Konuşmanın ardından meydanda yatsı namazı kılan grup daha sonra Gazze için dua etti.

