Diyarbakır'da Geç Uruk Dönemine Ait Silindirik Mühür Bulundu

Diyarbakır'da Tarihi Bir Keşif

Diyarbakır'ın "kalbi" olarak tanımlanan Amida Höyük'te, Geç Uruk dönemine ait silindirik bir mühür bulundu.

Kazı Çalışmaları Hızla Devam Ediyor

Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın izniyle, Dicle Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İrfan Yıldız başkanlığında 2018 yılından bu yana yürütülen kazı çalışmaları sürüyor. Bu yılki kazılarda, Artuklu Sarayı'nın kabul salonunun güneyindeki odada ve Saraykapı ile kral yolu arasındaki alanda yoğun çalışmalar gerçekleştirilmektedir.

Önemli Buluntular Ortaya Çıktı

Bugüne kadar çıkarılan kalıntılar arasında yaklaşık 1800 yıllık su kanalları, 1700 yıllık mezar odaları ve I. Dünya Savaşı'ndan kalma 782 el bombası gibi değerli bulgular yer almaktadır. Ayrıca, yapılan çalışmalarda, seramik parçaları ve taş malzemelerden elde edilen verilerle, 10 bin yıl önce yerleşimin başladığı tespit edilmiştir.

Mühür Çalışmalarının Detayları

Söz konusu mühür, Geç Uruk dönemine, yani milattan önce 3400 ile 3100 yılları arasına tarihlendirilmektedir. Kazı başkanı Prof. Dr. Yıldız, yaptığı açıklamada, "Mührün üzerinde baklava dilimi şeklinde geometrik süslemeler bulunmakta. Mühür hem yapıldığı döneme ilişkin özelliği bakımından hem üzerindeki süslemelerle eşsiz bir mühür" dedi.

Ticaret Ağına Dikkat Çekildi

Yıldız, bu mühürün bulunmasının bu bölgede güçlü bir ticaret ağı olduğunun da göstergesi olduğunu vurguladı. Daha önce Bismil ilçesinde bulunan Müslümantepe Höyüğü'nde de benzer bir mühür keşfedildi; ancak Amida Höyük’te bulunan mühür kırık durumdadır.

"Kazımızda bulunan ilk silindirik fakat ikinci mühür buluntusu olma özelliğine sahiptir. Bu tür mühürler genelde belgelerin, çuvalların ve çömleklerin ağzını kapatmak için kullanılmaktadır," diyen Yıldız, gelecekte Amida Höyük'te daha fazla sürpriz buluntu ile karşılaşmanın mümkün olduğunu vurguladı.