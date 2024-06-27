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Diyarbakır'da "hasat operasyonu": 9 şüpheli gözaltında!

Diyarbakır'da güvenlik güçleri, suç şebekesine yönelik gerçekleştirilen operasyonda 9 şüpheliyi gözaltına aldı.

Yayın Tarihi: 27.06.2024 10:56
Güncelleme Tarihi: 27.06.2024 10:56
Diyarbakır'da "hasat operasyonu": 9 şüpheli gözaltında!

Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, kent genelinde iş yerlerine yönelik silahlı saldırılarla bağlantılı oldukları tespit edilen şüphelileri belirlemek için titiz bir çalışma yürüttü. Güvenlik kameraları ve dijital izleme tekniklerinden yararlanan ekipler, zanlıların kimliklerini belirleyerek "Hasat" adı verilen operasyonu başlattı.

AK-47 Kalaşnikof Silah Bulundu

Operasyon kapsamında, suç örgütü lideri dahil olmak üzere toplam 9 şüpheli gözaltına alındı. Zanlıların, bir manavı mekan olarak kullandıkları tespit edilen operasyonda, sebze kasalarının arasında AK-47 Kalaşnikof silah bulundu. Ayrıca yapılan aramalarda uzun namlulu silah, ruhsatsız ateşli silahlar, motosikletler ve uyuşturucu madde ele geçirildiği belirtildi.

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