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Diyarbakır'da Hükümlülerle Kamu Binalarına Estetik Dokunuş: 191 Kurum Güzelleşti

Diyarbakır'da hükümlüler, Denetimli Serbestlik Müdürlüğüyle 191 kamu kurumunda bakım ve onarım çalışmaları yürütüyor.

Yayın Tarihi: 21.04.2025 15:27
Güncelleme Tarihi: 21.04.2025 15:27
Diyarbakır'da Hükümlülerle Kamu Binalarına Estetik Dokunuş: 191 Kurum Güzelleşti

Diyarbakır'da Hükümlülerle Kamu Binalarına Estetik Dokunuş

Diyarbakır'da Denetimli Serbestlik Müdürlüğü tarafından oluşturulan mobil ekip, geçen yıl 191 kamu kurumunun çevresinde bakım ve onarım çalışmaları gerçekleştirerek dikkat çekici bir başarıya imza attı.

Denetimli Serbestlik Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, haklarında denetimli serbestlik tedbiri uygulanan hükümlüler, infaz ve iyileştirme çalışmaları kapsamında etkin bir şekilde değerlendiriliyor.

Bu kapsamda, hükümlülerin infaz yükümlülükleri ve ihtiyaçlarına göre düzenlenen iyileştirme çalışmaları beraber yürütülüyor. Hükümlülerin sosyal uyumunu sağlamanın yanı sıra mesleki becerilerini geliştirmek ve boş zamanlarını yapılandırmak için çeşitli kurslar da planlanıyor.

Mobil Ekip Kurumlarda Bakım ve Onarım Yapıyor

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Çelenk'in destekleriyle oluşturulan mobil çalışma ekipleri, yerel kurum ve kuruluşlardan gelen talepleri sıra ile ele alarak, önemli projeler yürütüyor. Geçen yıl boyunca, boya/badana, ağaçlandırma, peyzaj, temizlik, nakliye, taşıma, bakım ve onarım çalışmaları gibi birçok hizmet sunuldu.

2024 yılından bu yana faaliyetlerine devam eden ekipler, bu yılın ilk çeyreğinde de çeşitli kurumlara destek vererek boya, badana, temizlik, nakliye ve taşıma işlerinde yardımcı oldu. Özellikle yarıyıl tatilinde eğitim kurumları ve ramazan ayı dolayısıyla camilerin temizlik ve bakım işlemleri mobil ekip tarafından gerçekleştirildi.

Bu süreçte, açılan kurslara katılıp sertifika alan birçok hükümlü, istihdama da kazanarak topluma kazandırılmakta önemli bir adım atılmış oldu. Mobil ekip tarafından yürütülen çalışmalar, kamu kurumlarının harcama kalemlerini azaltarak ülke ekonomisine de katkı sağlamaktadır.

Diyarbakır'da Denetimli Serbestlik Müdürlüğünce hükümlülerden oluşturulan mobil ekip, geçen yıl...

Diyarbakır'da Denetimli Serbestlik Müdürlüğünce hükümlülerden oluşturulan mobil ekip, geçen yıl 191 kurum ile çevresinde bakım ve onarım çalışması yürüttü. Çalışmalar kapsamında kurumlarda boya badana, ağaçlandırma, peyzaj, temizlik, nakliye, taşıma, bakım ve onarım çalışmaları gerçekleştirildi.

Diyarbakır'da Denetimli Serbestlik Müdürlüğünce hükümlülerden oluşturulan mobil ekip, geçen yıl...

Diyarbakır'da Denetimli Serbestlik Müdürlüğünce hükümlülerden oluşturulan mobil ekip, geçen yıl 191 kurum ile çevresinde bakım ve onarım çalışması yürüttü. Çalışmalar kapsamında kurumlarda boya badana, ağaçlandırma, peyzaj, temizlik, nakliye, taşıma, bakım ve onarım çalışmaları gerçekleştirildi.

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