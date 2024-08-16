Diyarbakır'da İki Grup Arasında Kavga: 3 Yaralı

Diyarbakır'da Kavga Çıktı

Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesinde gerçekleşen olayda, iki grup arasında çıkan anlaşmazlık sonucunda kargaşa yaşandı. Kayapınar Caddesi üzerindeki 261. Sokakta meydana gelen kavga, belirlenemeyen bir nedenden dolayı başladı.

Olayın Detayları

Çıkan kargaşada, tarafların birbirlerini darp etmesi sonucu 3 kişi yaralandı. Vatandaşların ihbarı üzerine Acil Sağlık ve polis ekipleri olay yerine intikal etti.

Yaralılar Hastaneye Kaldırıldı

Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı müdahalenin ardından yaralılar, kentteki çeşitli hastanelere sevk edildi. Yaralıların sağlık durumuna ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Polis Ekipleri Soruşturma Başlattı

Kavganın ardından bölgedeki güvenlik önlemleri artırılırken, polis ekipleri, olaya karışan kişilerle ilgili soruşturma başlattı. Olayın arka planındaki nedenlerin araştırılmasına devam ediliyor.

Diyarbakır'ın merkez Kayapınar ilçesinde iki grup arasında çıkan kavgada 3 kişi yaralandı. Bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Diyarbakır'ın merkez Kayapınar ilçesinde iki grup arasında çıkan kavgada 3 kişi yaralandı. Bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Diyarbakır'ın merkez Kayapınar ilçesinde iki grup arasında çıkan kavgada 3 kişi yaralandı. Bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.