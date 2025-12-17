DOLAR
42,72 -0,06%
EURO
50,09 0,21%
ALTIN
5.933,36 -0,25%
BITCOIN
3.704.813,48 1,07%

Diyarbakır'da İkram Çeşmesi: Hafta İçi Bin 900 Kişiye Çorba ve Limonata

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'nin ikram çeşmelerinden hafta içi her gün bin 900 vatandaş sıcak çorba veya limonata ile buluşuyor.

Yayın Tarihi: 17.12.2025 12:20
Güncelleme Tarihi: 17.12.2025 12:20
Diyarbakır'da İkram Çeşmesi: Hafta İçi Bin 900 Kişiye Çorba ve Limonata

Diyarbakır'da İkram Çeşmesi Vatandaşa Sıcak Karşılamayla Hizmet Veriyor

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, kentteki 4 hastane ile Akademi Sur Etüt Merkezi önünde kurduğu ikram çeşmeleriyle sosyal destek faaliyetlerini sürdürüyor. Uygulama kapsamında, hafta içi her gün bin 900 vatandaş ikram çeşmelerinden faydalanıyor.

Uygulama ve Dağıtım

Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı tarafından kentin 5 ayrı noktasına kurulan ikram çeşmesi aracılığıyla her sabah sıcak çorba ikramı yapılıyor. Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığının yemekhanesinde hijyenik koşullarda sabah saatlerinde hazırlanan çorbalar, Dicle Üniversitesi Hastaneleri Polikliniği, Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Selahattin Eyyubi Devlet Hastanesi, Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi ile Akademi Sur Etüt Merkezi önünde kurulan ikram çeşmeleri aracılığıyla vatandaşlara ulaştırılıyor.

Kışın Çorba, Yazın Limonata

Büyükşehir Belediyesi, ikram çeşmesi uygulamasını mevsime göre şekillendiriyor: yaz aylarında limonata, kış boyunca ise sıcak çorba dağıtımı devam ediyor.

Hizmetten memnun olduğunu belirten Fethi Kaynar, "Çocuğum rahatsız olduğu için hastaneye geldim. Büyükşehir Belediyesinin burada çorba dağıttığını gördüm. Diyarbakır’daki hastanelerin çoğunda bu uygulama var. Bu hizmetlerden memnunuz" dedi.

Batman’dan hasta ziyareti için gelen Halil Cihangir ise uygulamanın yaygınlaşmasını istedi: "Sabah erken saatlerde dışarıdan gelen çok insan oluyor. Havalar soğuk. Burada halka sıcak çorba ikram edilmesi çok güzel bir hizmet. Bu tür uygulamaların her yerde örnek olmasını istiyoruz".

DİYARBAKIR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİNİN KENTTEKİ 4 HASTANE İLE AKADEMİ SUR ETÜT MERKEZİ ÖNÜNDE KURDUĞU...

DİYARBAKIR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİNİN KENTTEKİ 4 HASTANE İLE AKADEMİ SUR ETÜT MERKEZİ ÖNÜNDE KURDUĞU İKRAM ÇEŞMESİNDEN HAFTA İÇİ HER GÜN BİN 900 VATANDAŞ YARARLANIYOR.

DİYARBAKIR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİNİN KENTTEKİ 4 HASTANE İLE AKADEMİ SUR ETÜT MERKEZİ ÖNÜNDE KURDUĞU...

İLGİLİ HABERLER

Müge Anlı'da Şok İddia: Emine Yıldırımcan ve 'Tespih Makinesi' Vahşeti

Sağlık Bakanlığı 26 bin 673 Personel Alımı 2026: Başvuru Tarihleri ve Kadrolar

Anahat Holding kimin? Gain Medya'ya operasyon, TMSF kayyum atadı

Beyaz Show Kanal D'ye Dönüyor — Ne Zaman Başlıyor?

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Yüreğir Kreşlerinde Yerli Malı Haftası Coşkusu
2
Düzce Çalışan Gazeteciler Cemiyeti Kuruldu — Mustafa Armutcu Başkan
3
Bursa'da Kuyumculara Şok: 82 İşletmeye 16 milyon 400 bin lira Ceza
4
UKABDER Afrika’da Tarihi Rekor: Çad’da 9 Dev Eseri Tek Seferde Hizmete Açıyor
5
Sağlık-Sen Anaokulu Ankara'da Sağlık Profesyonellerinden Tam Not
6
İzmit'te eski muhtar Sadık Savurtaş varilde ölü bulundu
7
Ardahan: Ilgar Tüneli İnşaatında Su Borusu Patladı — Posof Belediyesi Uyarısı

2026 KPSS Takvimi Açıklandı: Lisans, Önlisans, Lise ve DHBT Tarihleri

Aile Bakanlığı 3 Bin Personel Alıyor: Başvuru Duyurusu Aralık 2025'e Bekleniyor

İBB Ücretsiz ALES ve DGS Kursları — Başvuru, Tarihler ve Şartlar

Sağlık Bakanlığı 26 bin 673 Personel Alımı 2026: Başvuru Tarihleri ve Kadrolar

Beyaz Show Kanal D'ye Dönüyor — Ne Zaman Başlıyor?

Bedelli Askerlik Ücreti ve Başvuru Takvimi: 2026 Zammından Önce Son Çıkış

Selahattin Aydın Gözaltına Alındı: GAİN Medya Sahibine Yönelik İddialar

Anahat Holding kimin? Gain Medya'ya operasyon, TMSF kayyum atadı

Müge Anlı'da Şok İddia: Emine Yıldırımcan ve 'Tespih Makinesi' Vahşeti

Şevkiye Dilara Yıldız Kimdir? Adli Tıp Testi Pozitif Çıktı

2026 Yılbaşı Tatili Kaç Gün Olacak? Tatil 4 Güne Çıkıyor

100 Bin İşçiye Kadro Müjdesi Geliyor mu? Bakan Işıkhan’dan Açıklama ve Tediye Tarihi