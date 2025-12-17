Diyarbakır'da İkram Çeşmesi: Hafta İçi Bin 900 Kişiye Çorba ve Limonata

Diyarbakır'da İkram Çeşmesi Vatandaşa Sıcak Karşılamayla Hizmet Veriyor

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, kentteki 4 hastane ile Akademi Sur Etüt Merkezi önünde kurduğu ikram çeşmeleriyle sosyal destek faaliyetlerini sürdürüyor. Uygulama kapsamında, hafta içi her gün bin 900 vatandaş ikram çeşmelerinden faydalanıyor.

Uygulama ve Dağıtım

Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı tarafından kentin 5 ayrı noktasına kurulan ikram çeşmesi aracılığıyla her sabah sıcak çorba ikramı yapılıyor. Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığının yemekhanesinde hijyenik koşullarda sabah saatlerinde hazırlanan çorbalar, Dicle Üniversitesi Hastaneleri Polikliniği, Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Selahattin Eyyubi Devlet Hastanesi, Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi ile Akademi Sur Etüt Merkezi önünde kurulan ikram çeşmeleri aracılığıyla vatandaşlara ulaştırılıyor.

Kışın Çorba, Yazın Limonata

Büyükşehir Belediyesi, ikram çeşmesi uygulamasını mevsime göre şekillendiriyor: yaz aylarında limonata, kış boyunca ise sıcak çorba dağıtımı devam ediyor.

Hizmetten memnun olduğunu belirten Fethi Kaynar, "Çocuğum rahatsız olduğu için hastaneye geldim. Büyükşehir Belediyesinin burada çorba dağıttığını gördüm. Diyarbakır’daki hastanelerin çoğunda bu uygulama var. Bu hizmetlerden memnunuz" dedi.

Batman’dan hasta ziyareti için gelen Halil Cihangir ise uygulamanın yaygınlaşmasını istedi: "Sabah erken saatlerde dışarıdan gelen çok insan oluyor. Havalar soğuk. Burada halka sıcak çorba ikram edilmesi çok güzel bir hizmet. Bu tür uygulamaların her yerde örnek olmasını istiyoruz".

