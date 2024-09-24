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Diyarbakır'da İsim Değişikliği Tartışmaları: Ali Gaffar Okkan'a Sahip Çıkıldı

AK Parti Diyarbakır İl Başkanı, Şehit Ali Gaffar Okkan Spor Yerleşkesi'nin isminin değiştirilmesine tepki gösterdi.

Yayın Tarihi: 24.09.2024 14:02
Güncelleme Tarihi: 24.09.2024 14:02
Diyarbakır'da İsim Değişikliği Tartışmaları: Ali Gaffar Okkan'a Sahip Çıkıldı

Diyarbakır'daki İsim Değişikliği Kararına Tepki

AK Parti Diyarbakır İl Başkanı Mehmet Raşit Ocak, Kayapınar Belediye Meclisi’nin Şehit Emniyet Müdürü Ali Gaffar Okkan Spor Yerleşkesi ismini Barış Spor Kompleksi olarak değiştirme kararına sert bir şekilde karşı çıktı.

Tarih ve Kültürel Miras Vurgusu

Ocak, yerel yönetimin bu kararının kentin tarihine ve kültürel mirasına ciddi bir darbe olduğunu belirtti. "Ali Gaffar Okkan'dan Sezai Karakoç'a kadar bu topraklarda iz bırakmış isimler, kentin ruhunu ve kimliğini oluşturuyor. Bu isimlerin silinmeye çalışılması şehir hafızamızda derin yaralar açar," dedi.

Anıta Ziyaret ve Dua

Ocak, 24 Ocak 2001'de gerçekleşen silahlı saldırıda hayatını kaybeden Ali Gaffar Okkan ve 5 polis memurunu anmak amacıyla Yenişehir ilçesindeki anıta ziyarette bulundu. Burada dua ederek, halkın bu olaydan duyduğu derin üzüntüyü dile getirdi.

Ali Gaffar Okkan ve Sezai Karakoç'un Önemi

Ocak, "Gaffar Okkan, bu şehirde sadece bir emniyet müdürü değil, aynı zamanda halkın gönlünde taht kurmuş bir kahramandır. Onun adı, Diyarbakır'da barışın, huzurun ve kardeşliğin sembolüdür," şeklinde konuştu. Ayrıca Sezai Karakoç'un kültürel önemine de değinerek, bu gibi isimlerin şehir hafızasından silinmesine karşı duracaklarını vurguladı.

Halkın İradesine Saygı

Ocak, "Bu şehir, binalardan ve sokaklardan ibaret değildir. Ali Gaffar Okkan ve Sezai Karakoç gibi kahramanların emeğiyle var olmaktadır. Bu değerlere sahip çıkmak hepimizin önceliği olmalıdır," diyerek halkın iradesine sahip çıkacaklarını ifade etti.

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