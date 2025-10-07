Diyarbakır'da İsrail'in Gazze Saldırıları Protesto Edildi

Yürüyüş ve tepki

Diyarbakır'da, İsrail'in Gazze'ye saldırılarını protesto etmek amacıyla bir yürüyüş düzenlendi. Kayapınar ilçesinde bazı sivil toplum kuruluşlarının öncülüğünde bir araya gelen katılımcılar, ellerinde Türk ve Filistin bayraklarıyla Ahmet Arif Caddesi'ne kadar yürüdü.

Yürüyüşe katılanlar sık sık tekbir getirdi ve İsrail aleyhine sloganlar attı.

Açıklama

Grup adına konuşan İlim Ahlak ve Kardeşlik Derneği (İhvan Der) Başkanı Ali Saruhan, Gazze'de 2 yıldır insanlık adına tüm değerlerin yerle bir edildiğini söyledi.

Saruhan, 'Dünyanın gözleri önünde bir halkın üzerine bombalar yağdı' diyerek, Gazze'de 7 Ekim 2023'ten bu yana binlerce kişinin hayatını kaybettiğini belirtti.

Saruhan, 'Filistinli kardeşlerimiz işgalin olduğu günden bu yana her türlü hak ihlaline maruz kalmıştır. Mazlum bir halk siyonistler tarafından katledilmiş, arazilerine el konulmuş, evleri ve yaşam alanları gasbedilmiştir.' dedi.