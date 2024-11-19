Diyarbakır'da İşten Çıkarılan İşçilerden Eylem Devam Ediyor

Diyarbakır'da İşten Çıkarılan İşçilerin Eylemi Sürüyor

Diyarbakır'da bazı belediyelerde işten çıkarılan işçilerin eylemi, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi binası yanında kurulan çadırda devam ediyor. Hizmet-İş Diyarbakır Şube Başkanı Ercan Kahraman ve sendika üyeleri, işten çıkarılan çalışma arkadaşlarına destek vermek amacıyla bir araya geldi.

Kahraman: "Haktan, Hukuktan Bahsedenler Zalimlik Yapıyor"

Kahraman, gazetecilere yaptığı açıklamada, şu anda 700 sözleşmeli memurun tebligat işlemlerinin başladığını ifade ederek, "Seçimden sonra belediyeleri alan DEM Partililer, haktan hukuktan bahsedenler bugün hak, hukuk, emek tanımıyorlar" dedi. Kahraman, işten çıkarılan otobüs şoförlerine yönelik yapılan işten çıkarmaların haksız olduğuna vurgu yaptı.

Kahraman, bu insanlar için kira ödendiğini, kredi ödemelerinin bulunduğunu ve çoğunun çocuk sahibi olduğunu belirterek, "Bu insanlar ekmeklerinin peşinde. Biz bunlara tekrar sesleniyoruz; bu yoldan geri dönün. Bu yaptığınız zulme ara verin" şeklinde konuştu.

Hizmet-İş Sendikası olarak mücadelelerinden vazgeçmeyeceklerini ifade eden Kahraman, "Amacımız üzüm yemektir, bağcıyı dövmek değildir" diyerek, tartışmaların sürdüğü bu konuda kararlılıklarını vurguladı.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

Diyarbakır'da bazı belediyelerde işten çıkarılan işçiler, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi binasının yanında kurdukları çadırda eylemlerini sürdürüyor. Hizmet-İş Diyarbakır Şube Başkanı Ercan Kahraman, eylem yapan grup adına açıklama yaptı.

Diyarbakır'da bazı belediyelerde işten çıkarılan işçiler, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi binasının yanında kurdukları çadırda eylemlerini sürdürüyor. Hizmet-İş Diyarbakır Şube Başkanı Ercan Kahraman, eylem yapan grup adına açıklama yaptı.