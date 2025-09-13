Diyarbakır'da Jandarma Operasyonu: 269 Kilogram Esrar Ele Geçirildi

Diyarbakır Lice ve Kulp'ta jandarma operasyonunda 269 kg esrar ele geçirildi; 34 şüpheliden 18'i tutuklandı, 12'si adli kontrol hükümleri uygulandı.

Yayın Tarihi: 13.09.2025 11:35
Güncelleme Tarihi: 13.09.2025 11:35
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Diyarbakır'ın Lice ve Kulp ilçelerinde jandarmanın düzenlediği operasyonda 269 kilogram esrar ele geçirildiğini duyurdu.

Operasyon Detayları

Yerlikaya, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, uyuşturucuyla mücadele kapsamında yürütülen çalışmaların kararlılıkla sürdüğünü belirtti. Operasyonda, toz esrar elde edilebilecek ham madde imha edildi.

Operasyon kapsamında toplam 34 şüpheli yakalandı; bunlardan 18'i tutuklandı, 12'si hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Diğer şüphelilerle ilgili işlemler devam ediyor.

Bakanın Değerlendirmesi ve Tebrikler

Yerlikaya, gençleri uyuşturucudan uzak tutmanın en büyük öncelikleri olduğunu vurgulayarak, "Her bir gencimizin geleceğini korumak, hayallerini zehir tacirlerine teslim etmemek en büyük önceliğimizdir. Çünkü gençlerimiz, yarınlarımızın teminatıdır." ifadelerini kullandı.

Ayrıca, Diyarbakır Valiliği, Lice ve Kulp Cumhuriyet Başsavcılıkları, Jandarma Asayiş ve İstihbarat Başkanlıkları, TEM ve Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlıkları ile Diyarbakır, Batman, Adıyaman, Tunceli, Elazığ, Bingöl, Mardin İl Jandarma Komutanlıkları ve jandarmayı tebrik etti.

