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Diyarbakır'da Kadın Sağlığına Dair Güncel Konular Tartışılıyor

Diyarbakır'da düzenlenen kongrede 450 doktor, kadın hastalıkları ve doğum üzerine güncel konuları değerlendiriyor.

Yayın Tarihi: 24.05.2025 15:51
Güncelleme Tarihi: 24.05.2025 15:51
Diyarbakır'da Kadın Sağlığına Dair Güncel Konular Tartışılıyor

Diyarbakır'da Kadın Hastalıkları ve Doğum Kongresi Devam Ediyor

Türk Jinekoloji ve Obstetri Vakfı tarafından Diyarbakır'da düzenlenen "Doğu-Güneydoğu Kongresi" kapsamında kadın hastalıkları ve doğumla ilgili güncel konular tartışılmakta. Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesindeki bir otelde dün başlayan etkinliğe, yurt içinden ve yurt dışından toplam 450 doktor iştirak ederken, 20 firma da bilgilendirici stant açarak katılım sağladı.

Canlı Cerrahi ile İnteraktif Eğitim

Kongrede, alanında uzman doktorlar tarafından kadın hastalıkları ve doğum konularında sunumlar gerçekleştirilecek ve hasta üzerinde canlı cerrahi uygulamalarıyla interaktif eğitim verilecek. Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği Eğitim Sorumlusu ve Vakfın Doğu-Güneydoğu Başkanı Doç. Dr. Sedat Akgöl, kongreye ev sahipliği yapmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.

Deneyim Paylaşımı ve İnovatif Çalışmalar

Akgöl, kongreden önce çok önemli kurslar düzenlediklerini ve bu kurslara ulusal ve uluslararası katılımcıların dahil olduğunu vurguladı. Ayrıca, interaktif olarak 30 ameliyat gerçekleştirdiklerini ifade eden Akgöl, "Cerrahi kurslarımıza gelen meslektaşlarımız hayretler içerisinde kalıyor ve kurslardan verimli bir şekilde ayrılıyor. Dünyada örneği olmayan inovatif çalışmalar yapıyoruz." dedi.

Kongrede Güncel Konular Tartışılacak

Kongrede, **doğum**, **kısırlık**, **kanser**, **hasta bakımı**, **ileri düzey jinekolojik ameliyatlar**, **aşılama**, **doğum öncesi**, **doğum** ve **doğum sonrası anne bakımı** gibi konular ele alınacak. Akgöl, kongredeki konuşmacıların kendi alanlarında en iyileri olduğunu ve Türkiye, Avrupa ve Orta Doğu'dan meslektaşların yer aldığını ifade etti.

Kongre, yarın sona erecek.

Türk Jinekoloji ve Obstetri Vakfı (TJOV) tarafından Diyarbakır'da düzenlenen kadın hastalıkları ve...

Türk Jinekoloji ve Obstetri Vakfı (TJOV) tarafından Diyarbakır'da düzenlenen kadın hastalıkları ve doğumla ilgili güncel konuların değerlendirileceği "Doğu-Güneydoğu Kongresi" sürüyor.

Türk Jinekoloji ve Obstetri Vakfı (TJOV) tarafından Diyarbakır'da düzenlenen kadın hastalıkları ve...

Türk Jinekoloji ve Obstetri Vakfı (TJOV) tarafından Diyarbakır'da düzenlenen kadın hastalıkları ve doğumla ilgili güncel konuların değerlendirileceği "Doğu-Güneydoğu Kongresi" sürüyor.

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