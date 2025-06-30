Diyarbakır'da Kasten Öldürme Suçundan Zanlı Tutuklandı

Diyarbakır'da, kasten öldürme suçundan aranan bir şüpheli, düzenlenen operasyon sonucunda tutuklandı. Valilikten yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı ve Sur İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından gerçekleştiren çalışma hakkında bilgi verildi.

Operasyon Detayları

Jandarma Suç Araştırma Timi koordinesinde yürütülen bu çalışma, nitelikli suçların önüne geçmek amacıyla başlatıldı. Bu kapsamda, merkezi Sur ilçesine bağlı Ağaçlıdere Mahallesi'nde 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde kasten öldürme suçundan aranan Ö.B, merkez Bağlar ilçesindeki operasyonla yakalandı.

Adli Süreç

Yakalanan şüpheli, jandarma tarafından yapılan işlemlerin ardından sevk edildiği adliyede, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Diyarbakır'da, "kasten öldürme" suçundan yakalanan şüpheli tutuklandı.