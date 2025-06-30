DOLAR
39,76 0,5%
EURO
46,59 0,96%
ALTIN
4.199,17 -0,05%
BITCOIN
4.279.709,64 -0,18%

Diyarbakır'da Kasten Öldürme Suçundan Zanlı Tutuklandı

Diyarbakır'da kasten öldürme suçundan aranan bir zanlı, düzenlenen operasyonla tutuklandı.

Yayın Tarihi: 30.06.2025 11:27
Güncelleme Tarihi: 30.06.2025 11:27
Diyarbakır'da Kasten Öldürme Suçundan Zanlı Tutuklandı

Diyarbakır'da Kasten Öldürme Suçundan Zanlı Tutuklandı

Diyarbakır'da, kasten öldürme suçundan aranan bir şüpheli, düzenlenen operasyon sonucunda tutuklandı. Valilikten yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı ve Sur İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından gerçekleştiren çalışma hakkında bilgi verildi.

Operasyon Detayları

Jandarma Suç Araştırma Timi koordinesinde yürütülen bu çalışma, nitelikli suçların önüne geçmek amacıyla başlatıldı. Bu kapsamda, merkezi Sur ilçesine bağlı Ağaçlıdere Mahallesi'nde 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde kasten öldürme suçundan aranan Ö.B, merkez Bağlar ilçesindeki operasyonla yakalandı.

Adli Süreç

Yakalanan şüpheli, jandarma tarafından yapılan işlemlerin ardından sevk edildiği adliyede, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Diyarbakır'da, "kasten öldürme" suçundan yakalanan şüpheli tutuklandı.

Diyarbakır'da, "kasten öldürme" suçundan yakalanan şüpheli tutuklandı.

İLGİLİ HABERLER

Türkiye'de Euro ile Maaş Dönemi: 4.000 Euro ve Aile Desteği Geliyor!

ÖTV Artışı Akaryakıt Fiyatlarını Vuracak: Gözler Erdoğan'a Çevrildi

Ankara'da Ücretsiz Ulaşım Desteği: Hafta Sonu Karar açıklandı

Türkiye'de Hava Değişiyor: Sağanak Yağışlar ve Sıcaklık Düşüşü Bekleniyor!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Bodrum'daki Orman Yangınına Hızlı Müdahale Başladı
2
Tekirdağ'da Şantaj Operasyonu: 4 Tutuklama
3
Aydın Sultanhisar'da Ziraat Alanında Yangın Çıktı
4
Kırıkkale'de Minibüs ile Ticari Araç Çarpıştı: 6 Yaralı
5
Kırgızistan'da KGAÖ Dışişleri Bakanları Toplantısı Gerçekleştirildi
6
Erzurum'da Eşini Bıçakla Yaralayan Koca Gözaltına Alındı
7
İzmir'deki Yangın Galericiler Sitesinde Büyüken Hasar Ortaya Çıktı

Türkiye'de Hava Değişiyor: Sağanak Yağışlar ve Sıcaklık Düşüşü Bekleniyor!

47 İlde Orman Giriş Yasağı Başladı: Ekim'e Kadar Sürecek

Halk Ekmek Fiyatlarına Yüzde 43 Zam!

Türkiye'de Euro ile Maaş Dönemi: 4.000 Euro ve Aile Desteği Geliyor!

ÖTV Artışı Akaryakıt Fiyatlarını Vuracak: Gözler Erdoğan'a Çevrildi

TOKİ'den Kiralık Ev Müjdesi: Başvurular Ne Zaman Başlıyor?

Finansbank'tan Rekor Hamle: Günlük Para Çekme Limiti 50.000 TL!

Ankara'da Ücretsiz Ulaşım Desteği: Hafta Sonu Karar açıklandı

İzmir'de Emekçilere Gece Gece Yüzde 30 Zam

Karadeniz'de Denize Giriş Yasaklandı: Tatilciler Dikkat!

Yaz Ortasında Kar Yağışı Uyarısı: Meteoroloji'den Şaşırtan Açıklama

Seyahatsever 2025 Başvuruları Ne Zaman Başlayacak? Ücretsiz Türkiye Turu Fırsatı!