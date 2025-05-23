Diyarbakır'da Kurşunlama ve Kundaklama Olaylarını Gerçekleştiren Üç Şüpheli Yakalandı

Diyarbakır'da Olayların Peşine Düşüldü

Diyarbakır'da iş yerlerini kurşunlayan ve kundaklayan 3 şüpheli, 10 Nisan tarihinde düzenlenen operasyonla yakalandı. Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı, Kayapınar Jandarma Komutanlığı ve Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü, Kayapınar ilçesinde gerçekleşen iş yeri kurşunlama olaylarına ilişkin bir çalışma başlattı.

Şüphelilerin İfadesi ve Operasyon

10 Nisan'da yapılan açıklamada, Kayapınar ilçesinde meydana gelen kurşunlama olayının ardından "Daltonlar" olarak bilinen suç örgütü üyesi Alican Çakır kod isimli A.G'nin talimatlarıyla hareket eden şüphelilerin tespitine yönelik çalışmalar gerçekleştirildi. Yapılan teknik ve fiziki çalışmalar neticesinde, 26 Mart'ta Kayapınar'da bir iş yerine molotof kokteyli atarak kundaklama ve 22 Mayıs'ta Batman'da bir iş yeri kurşunlama eylemlerini gerçekleştiren F.A. (17), R.Y. (19) ve R.K. (17) isimli şahıslar gözaltına alındı.

Ele Geçirilen Malzemeler ve Adli Süreç

Şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramalarda, 2 ruhsatsız tabanca, 130 tabanca mermisi, 1 kama ve 2 cep telefonu ele geçirildi. Şahıslar, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Diyarbakır'da iş yerlerini kurşunlayan ve kundaklayan 3 şüpheli gözaltına alındı. İkametlerinde yapılan aramalarda 2 ruhsatsız tabanca, 130 tabanca mermisi, 1 kama ve 2 cep telefonu ele geçirildi.