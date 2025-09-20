Diyarbakır'da Kuyumcu Hırsızlığı Güvenlik Kamerasında: 2,5 Kg Altın Çalındı, Şüpheliler Yakalandı

Diyarbakır'da Kuyumcudan 2,5 kilogramlık Soygun Güvenlik Kamerasında

Çarşaflı şüpheliler kısa sürede yakalandı

Diyarbakır'ın merkez Sur ilçesi Gazi Caddesi'nde bir kuyumcuda yaşanan hırsızlık olayının güvenlik kamerası kayıtları ortaya çıktı.

Diyarbakır Kuyumcular ve Sarraflar Odası Başkanı Mehmet Yüksel, yaptığı açıklamada, iş yeri sahibi M.M'nin vitrin düzenlediği sırada çarşaflı şüphelilerin tezgah altındaki kasadan içinde bulunan yaklaşık 2,5 kilogram altını alarak kaçtığını bildirdi.

Durumun fark edilmesi üzerine iş yeri sahibinin şikayette bulunduğunu belirten Yüksel, olayın kısa sürede çözüldüğünü ve şüphelilerin yakalandığını aktardı.

Yüksel ayrıca emniyet birimlerimizi tebrik ediyor, esnaf M.M'ye geçmiş olsun dileklerini iletti.

Güvenlik kamerası görüntülerinde, kuyumcuya giren üç çarşaflı kadından birinin iş yeri sahibi M.M'nin vitrini düzenlediği sırada tezgahın altındaki kasadan bir kutu aldığı ve zanlıların daha sonra iş yerinden ayrıldığı görülüyor.