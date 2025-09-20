Diyarbakır'da Kuyumcu Hırsızlığı Güvenlik Kamerasında: 2,5 Kg Altın Çalındı, Şüpheliler Yakalandı

Diyarbakır Sur'da bir kuyumcuda çarşaflı şüphelilerin 2,5 kilogram altını çalması güvenlik kamerasına yansıdı; şüpheliler kısa sürede yakalandı.

Yayın Tarihi: 20.09.2025 15:02
Güncelleme Tarihi: 20.09.2025 15:02
Diyarbakır'da Kuyumcu Hırsızlığı Güvenlik Kamerasında: 2,5 Kg Altın Çalındı, Şüpheliler Yakalandı

Diyarbakır'da Kuyumcudan 2,5 kilogramlık Soygun Güvenlik Kamerasında

Çarşaflı şüpheliler kısa sürede yakalandı

Diyarbakır'ın merkez Sur ilçesi Gazi Caddesi'nde bir kuyumcuda yaşanan hırsızlık olayının güvenlik kamerası kayıtları ortaya çıktı.

Diyarbakır Kuyumcular ve Sarraflar Odası Başkanı Mehmet Yüksel, yaptığı açıklamada, iş yeri sahibi M.M'nin vitrin düzenlediği sırada çarşaflı şüphelilerin tezgah altındaki kasadan içinde bulunan yaklaşık 2,5 kilogram altını alarak kaçtığını bildirdi.

Durumun fark edilmesi üzerine iş yeri sahibinin şikayette bulunduğunu belirten Yüksel, olayın kısa sürede çözüldüğünü ve şüphelilerin yakalandığını aktardı.

Yüksel ayrıca emniyet birimlerimizi tebrik ediyor, esnaf M.M'ye geçmiş olsun dileklerini iletti.

Güvenlik kamerası görüntülerinde, kuyumcuya giren üç çarşaflı kadından birinin iş yeri sahibi M.M'nin vitrini düzenlediği sırada tezgahın altındaki kasadan bir kutu aldığı ve zanlıların daha sonra iş yerinden ayrıldığı görülüyor.

İLGİLİ HABERLER

Süt Fiyatlarına Yeni Ayar: Çiğ Süt Tavsiye Fiyatı 19,60 TL

5.000 TL Doğum Yardımı Yatacak — Gözler Aile Bakanlığı'nda

TCMB'den Esnafa Müjde: Banka Kartı POS Komisyonu %1,04'e Düştü

Tekfen Vakfı 2025-2026 Burs Başvuruları: 22 Eylül'de Başlıyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Uçmakdere'de Hafta Sonu Yamaç Paraşütü
2
Adalet Bakanı Tunç Antalya'da: 'Yargıya Karalama Kampanyası Yapılıyor'
3
Köyceğiz'de Orman Yangınına Müdahale İkinci Günde
4
İzmir Körfezi'nde Balık Ölümleri Üçkuyular'da Devam Ediyor
5
Kağıthane'de iş yeri yangını: 3 kişi dumandan etkilendi
6
AWS TEKNOFEST'te Gençlere Bulut Teknolojileriyle İlham Veriyor
7
Destici: Güvenliğe Öncelik Verilmeli — BBP'den Gazze ve Savunma Vurgusu

5.000 TL Doğum Yardımı Yatacak — Gözler Aile Bakanlığı'nda

Tekfen Vakfı 2025-2026 Burs Başvuruları: 22 Eylül'de Başlıyor

Garanti BBVA'dan Eylül Fırsatı: Prim İadesiyle 5.000 TL'ye Varan Bonus

Akbank'tan Emeklilere Rekor Promosyon: 30.000 TL'ye Kadar Nakit Fırsatı (Eylül 2025)

İstanbul İcra İhalelerinde Toyota C-HR ve Nissan Juke Uygun Fiyatla Satışta

Süt Fiyatlarına Yeni Ayar: Çiğ Süt Tavsiye Fiyatı 19,60 TL

Adana ve Antalya'da Cebinizi Sarsan Zamlar: Ekmek, Ulaşım ve Kreş Ücretlerinde Yeni Düzenleme

Ziraat Bankası'ndan Rekor Promosyon: Eğitim Personeline 81.500 TL + 1.000 TL

Türkiye Finans'tan Velilere: 1 Milyon TL'ye Vade Farksız Taksit ve Binlerce TL Bonus

EYT Uyarısı: 2026'ya Erteleyenleri Bekleyen Maaş Şoku

Kademeli Emeklilik 2027: İsa Karakaş Tarih ve Formülü Açıkladı

TCMB'den Esnafa Müjde: Banka Kartı POS Komisyonu %1,04'e Düştü