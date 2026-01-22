Diyarbakır'da Meme Kanserinde Erken Tanı Eğitimi: Farkındalık Artıyor

Roche desteğiyle 16 Ocak'ta Diyarbakır’da düzenlenen eğitimde mamografi, erken tanı ve erişim sorunları ele alındı; 200'ün üzerinde katılımcı bilgilendirildi.

Yayın Tarihi: 22.01.2026 09:56
Güncelleme Tarihi: 22.01.2026 09:56
Roche İlaç Türkiye katkılarıyla hayata geçirilen Meme Kanserinde Erken Tanı Farkındalık Eğitimleri projesinin ikinci halk eğitimi 16 Ocak'ta Diyarbakır'da düzenlendi. Sezai Karakoç Kültür Merkezi'ndeki programda meme kanseri hakkında temel bilgiler, erken tanı yöntemleri ve taramalara katılımın artırılmasına yönelik çözüm önerileri paylaşıldı.

Programa kimler katıldı?

Etkinlikte söz alan isimler arasında Türk Cerrahi Derneği Başkanı Prof. Dr. Ahmet Serdar Karaca, Prof. Dr. Güldeniz Karadeniz Çakmak (Türk Cerrahi Derneği Yönetim Kurulu Üyesi), Prof. Dr. Nurettin Ay, Prof. Dr. Bahri Çakabay, Prof. Dr. Sadullah Girgin ve Europa Donna Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı Derya Subaşı Sezgin yer aldı.

Eğitimin hedefi ve vurgular

Prof. Dr. Güldeniz Karadeniz Çakmak, projenin özellikle Doğu ve Güneydoğu illerinde ileri evre meme kanseri vakalarını azaltmayı amaçladığını belirterek, erken tanının yaşam süresi ve yaşam kalitesini artırmada kritik olduğunu ifade etti. Çakmak, mamografik tarama programlarının Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı tarafından 40 yaşın üzerindeki kadınlara ücretsiz sunulduğunu hatırlattı ve düzenli katılımın önemine dikkat çekti.

Toplantıda, kadınların mamografiye erişimde ve taramaya katılımda karşılaştıkları engeller detaylı şekilde ele alındı. Ulaşım sorunları, sosyal medyadaki yanlış bilgiler ve mamografinin yol açtığı endişeler gibi başlıklar tartışıldı; çözüm önerileri arasında Sağlık Bakanlığı'nın gezici mamografi ünitelerinin yeniden devreye alınması önerisi öne çıktı.

Yerel geri bildirimler ve yol haritası

Çakmak, Diyarbakır’daki interaktif toplantıda kadınların sorularının açık biçimde yanıtlandığını ve etkinliğin 200'ün üzerinde katılımcı

Şanlıurfa ile başlayan saha çalışmasının Diyarbakır ile devam ettiğini belirten Çakmak, farkındalık toplantılarının Gaziantep, Kahramanmaraş ve Van'da süreceğini ve bu illerden alınacak verilerle tarama katılım nedenleri ile eksikliklerin analiz edileceğini aktardı.

Doğru bilginin önemi ve uygulamalı eğitim

Çakmak, sosyal medyada yayılan yanlış bilgilerin taramalara katılımı olumsuz etkilediğini vurgulayarak, basında gerçek ve kanıta dayalı bilgiye yer verilmesinin önemine işaret etti. Esas hedefin kadınların kendi kendine meme muayenesini rutin hale getirmesi, taramanın değerini kavraması ve her yıl düzenli olarak mamografi çektirmesi olduğunu belirtti.

Toplantı sonrası katılımcılara kendi kendine muayene yöntemleri uygulamalı olarak anlatıldı; elde edilen veriler ve öneriler, bölgesel erken tanı çalışmalarının güçlendirilmesinde rehber olacak şekilde raporlaştırılacak.

