Diyarbakır'da minibüs devrildi: 1 ölü, 15 yaralı

Adıyaman'dan Eğil ilçesine geziye giden kadınları taşıyan minibüsün devrilmesi sonucu kentte üzücü bir kaza meydana geldi.

Kaza detayı

M.G. idaresindeki 02 AFJ 279 plakalı minibüs, Diyarbakır-Eğil kara yolu Kalkan mevkisinde kontrolden çıkarak devrildi. Kazada 1 kişi öldü, sürücü ile minibüste bulunan 14 kişi yaralandı.

Müdahale ve sağlık durumu

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen 112 Acil Sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri müdahale etti. İlk müdahalelerin ardından yaralılar kentteki hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan 2'sinin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Yetkililerin açıklaması

Olay yerine gelen yetkililerden bilgi alan Eğil Kaymakamı Volkan Hülür, kaza ile ilgili gelişmeleri yerinde takip etti.

