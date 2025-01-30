Diyarbakır'da Müstakil Evde Yangın: Bir Kişi Ağır Yaralandı

Diyarbakır'da Ev Yangını: 58 Yaşındaki A.Ö. Ağır Yaralı

Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde, Fatih Mahallesi 3. Sokak'ta bulunan tek katlı müstakil bir evde çıkan yangın, büyük bir korkuya neden oldu. Yangın, belirlenemeyen bir sebeple dün akşam saatlerinde başladı. Olayı gören çevredekiler, derhal durumu yetkililere bildirdi.

Yangın ihbarı üzerine, itfaiye, 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri olay yerine hızlı bir şekilde intikal etti. Yangın esnasında evde yalnız bulunan bedensel engelli A.Ö. (58), yangın sonucunda ağır yaralandı.

Sağlık ekipleri tarafından Bismil Devlet Hastanesi’ne kaldırılan A.Ö., burada yapılan ilk müdahalenin ardından Dicle Üniversitesi Hastanesi Yanık Merkezi Yoğun Bakım Ünitesi'ne sevk edildi. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü, ancak ev kullanılamaz hale geldi.

Yangının çıkış nedeni ile ilgili soruşturma sürüyor.