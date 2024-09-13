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Diyarbakır'da Narin Güran Cinayeti: 8 Tutuklama, 4 Serbest Bırakıldı

Diyarbakır'da Narin Güran cinayetinde 8 kişi tutuklandı, 4 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Yayın Tarihi: 13.09.2024 06:43
Güncelleme Tarihi: 13.09.2024 06:43
Diyarbakır'da Narin Güran Cinayeti: 8 Tutuklama, 4 Serbest Bırakıldı

Diyarbakır'da Cinayet Soruşturmasında Gelişmeler

Diyarbakır'da meydana gelen Narin Güran'ın trajik ölümü ile ilgili başlatılan soruşturma kapsamında, 8 zanlı tutuklandı.

Tutuklananlar Arasında Aile Üyeleri de Var

Yürütülen soruşturma neticesinde, Narin Güran'ın anne, ağabey ve amca gibi yakın akrabalarının bulunduğu 8 kişi, mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Bu süreçte, adli kontrol kararıyla serbest bırakılan 4 kişi ise yargı sürecinin devam edeceği konusunda bilgilendirildi.

Olayın Arkasındaki Sebepler Araştırılıyor

Yetkililer, cinayetin arkasındaki nedenleri belirlemek için derinlemesine bir inceleme sürdürmekte. Narin Güran cinayetinin ışığında, toplumsal meseleler ve ailevi dinamiklerin etkileri üzerine tartışmalar devam ediyor.

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