Diyarbakır'da Narin Güran Davasında Gözaltına Alınan Hediye Güran Tutuklandı

Diyarbakır'da Gözaltında Tutulan Hediye Güran Tutuklandı

Diyarbakır'da 8 yaşındaki Narin Güran'ın 21 Ağustos'ta kaybolmasının ardından başlatılan soruşturma devam ediyor. Narin'in cansız bedeni, 8 Eylül'de Eğertutmaz Deresi'nde bulundu.

Soruşturmanın Detayları

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen cinayet soruşturması sonucunda gözaltına alınan Hediye Güran, adliyeye sevk edilerek cumhuriyet savcılığında sorgulandı. Hediye Güran, "Kasten öldürmeye iştirak" suçlamasıyla tutuklanma talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarıldı. Hediye Güran, tutuklandı.

Böylece, Narin Güran cinayetiyle ilgili olarak tutuklu kişi sayısı 12'ye yükseldi. Soruşturma devam ederken, olayla ilgili gelişmeler takip ediliyor.

Diyarbakır'da 8 yaşındaki Narin Güran'ın öldürülmesiyle ilgili soruşturma kapsamında gözaltına alınan Hediye Güran, sevk edildiği sulh ceza hakimliğince tutuklandı. Güran, jandarma tarafından cezaevine götürülmek üzere adliyeden alındı.

Diyarbakır'da 8 yaşındaki Narin Güran'ın öldürülmesiyle ilgili soruşturma kapsamında gözaltına alınan Hediye Güran, sevk edildiği sulh ceza hakimliğince tutuklandı. Güran, jandarma tarafından cezaevine götürülmek üzere adliyeden alındı.