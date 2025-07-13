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Diyarbakır'da Nehirde Kaybolan Genç İçin Arama Çalışmaları Devam Ediyor

Diyarbakır'da Dicle Nehri'nde boğulma tehlikesi geçiren kardeşini kurtarmaya çalışan genç kayboldu. Ekipler arama çalışmalarını sürdürüyor.

Yayın Tarihi: 13.07.2025 20:50
Güncelleme Tarihi: 13.07.2025 20:50
Diyarbakır'da Nehirde Kaybolan Genç İçin Arama Çalışmaları Devam Ediyor

Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesinde, Dicle Nehri'nde serinlemek amacıyla suya giren bir grup, büyük bir tehlikeyle karşılaştı. Gençlerden Ü.A ve bir yakını, suda boğulma tehlikesi yaşarken, kardeşi Ö.A'yı kurtarmak isteyen genç, akıntıya kapılarak kayboldu.

Baba T.A ile oğulları Ü.A ve Ö.A, kırsal Kesikağaç Mahallesi'nde Dicle Nehri kenarına giderek serinlemek için suya girdi. Ü.A'nın ve yakınının çırpınmaya başlaması üzerine T.A, oğluyla birlikte suya atladı. Çevredeki vatandaşların yardımıyla Ü.A ve yakını kurtarılırken, Ö.A kayboldu.

Olayın ardından 112 Acil Sağlık, AFAD, jandarma ve Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi’ne bağlı dalgıç ekipleri bölgeye sevk edildi. Sudan çıkarılan Ü.A. ve yakını ambulanslarla Selahaddin Eyyubi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Ö.A'yı bulmak için başlatılan arama çalışmaları, nehir ve çevresinde devam ediyor. Baba T.A. ve ailenin diğer yakınları, kaybolan gencin bulunması için umutla bekleyişlerini sürdürüyor.

Diyarbakır'da serinlemek için girdikleri Dicle Nehri'nde boğulma tehlikesi geçiren kardeşini ve...

Diyarbakır'da serinlemek için girdikleri Dicle Nehri'nde boğulma tehlikesi geçiren kardeşini ve yakınını kurtarmaya çalışırken kaybolan genç için arama çalışması başlatıldı. AFAD, jandarma ve Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesine bağlı dalgıç ekipleri bölgede arama çalışmalarını sürdürüyor.

Diyarbakır'da serinlemek için girdikleri Dicle Nehri'nde boğulma tehlikesi geçiren kardeşini ve...

Diyarbakır'da serinlemek için girdikleri Dicle Nehri'nde boğulma tehlikesi geçiren kardeşini ve yakınını kurtarmaya çalışırken kaybolan genç için arama çalışması başlatıldı. AFAD, jandarma ve Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesine bağlı dalgıç ekipleri bölgede arama çalışmalarını sürdürüyor.

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