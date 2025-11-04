Diyarbakır'da Organ Bağışı Haftası: Öğrenci Yurtlarında Bilgilendirme

Etkinliklerin amacı ve kapsamı

Diyarbakır İl Sağlık Müdürlüğü, 3-9 Kasım Organ Bağış Haftası dolayısıyla organ bağışının önemine dikkat çekmek ve toplumda farkındalık oluşturmak amacıyla öğrenci yurtlarında bilgilendirme etkinlikleri düzenledi.

Program detayları

Bu kapsamda, 3 Kasım 2025 tarihinde İyaz Bin Ganem Kız Öğrenci Yurdu ve Selahaddin Eyyubi Erkek Öğrenci Yurdunda İl Sağlık Müdürlüğü ekiplerince eğitim programları gerçekleştirildi. Eğitimlerde organ bağışının hayat kurtarıcı yönü, bağış sürecinin nasıl işlediği, kimlerin bağışçı olabileceği ve dinî açıdan organ bağışıyla ilgili merak edilen konular öğrencilere aktarıldı.

Diyarbakır İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Emre Asiltürk, organ bağışının önemine değinerek, ‘’Organ bağışı, bir insanın hayatını kurtarabilecek en büyük iyiliklerden biridir. Bugün ülkemizde organ bekleyen binlerce hasta var ve bağışlanan her organ onlar için yeniden yaşama tutunma anlamına geliyor. Toplum olarak bu konuda daha duyarlı ve bilinçli olmalıyız. Diyarbakır İl Sağlık Müdürlüğü olarak organ bağışını teşvik eden çalışmalarımızı sürdüreceğiz.'’ ifadelerini kullandı.

Eğitim sonrası uygulamalar

Eğitimlerin sonunda öğrencilere bilgilendirici broşürler dağıtıldı, organ bağışı sistemine ilişkin sorular yanıtlandı ve gönüllü olmak isteyen öğrencilere başvuru yöntemleri ayrıntılı şekilde anlatıldı.

