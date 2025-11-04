Diyarbakır'da Organ Bağışı Haftası: Öğrenci Yurtlarında Bilgilendirme

Diyarbakır İl Sağlık Müdürlüğü, 3-9 Kasım Organ Bağış Haftası kapsamında 3 Kasım 2025'te öğrenci yurtlarında organ bağışı eğitimi düzenledi; broşür dağıtıldı, başvuru süreçleri anlatıldı.

Yayın Tarihi: 04.11.2025 12:28
Güncelleme Tarihi: 04.11.2025 12:28
Diyarbakır'da Organ Bağışı Haftası: Öğrenci Yurtlarında Bilgilendirme

Diyarbakır'da Organ Bağışı Haftası: Öğrenci Yurtlarında Bilgilendirme

Etkinliklerin amacı ve kapsamı

Diyarbakır İl Sağlık Müdürlüğü, 3-9 Kasım Organ Bağış Haftası dolayısıyla organ bağışının önemine dikkat çekmek ve toplumda farkındalık oluşturmak amacıyla öğrenci yurtlarında bilgilendirme etkinlikleri düzenledi.

Program detayları

Bu kapsamda, 3 Kasım 2025 tarihinde İyaz Bin Ganem Kız Öğrenci Yurdu ve Selahaddin Eyyubi Erkek Öğrenci Yurdunda İl Sağlık Müdürlüğü ekiplerince eğitim programları gerçekleştirildi. Eğitimlerde organ bağışının hayat kurtarıcı yönü, bağış sürecinin nasıl işlediği, kimlerin bağışçı olabileceği ve dinî açıdan organ bağışıyla ilgili merak edilen konular öğrencilere aktarıldı.

Diyarbakır İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Emre Asiltürk, organ bağışının önemine değinerek, ‘’Organ bağışı, bir insanın hayatını kurtarabilecek en büyük iyiliklerden biridir. Bugün ülkemizde organ bekleyen binlerce hasta var ve bağışlanan her organ onlar için yeniden yaşama tutunma anlamına geliyor. Toplum olarak bu konuda daha duyarlı ve bilinçli olmalıyız. Diyarbakır İl Sağlık Müdürlüğü olarak organ bağışını teşvik eden çalışmalarımızı sürdüreceğiz.'’ ifadelerini kullandı.

Eğitim sonrası uygulamalar

Eğitimlerin sonunda öğrencilere bilgilendirici broşürler dağıtıldı, organ bağışı sistemine ilişkin sorular yanıtlandı ve gönüllü olmak isteyen öğrencilere başvuru yöntemleri ayrıntılı şekilde anlatıldı.

DİYARBAKIR İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ, 3–9 KASIM ORGAN BAĞIŞ HAFTASI DOLAYISIYLA ORGAN BAĞIŞININ ÖNEMİNE...

DİYARBAKIR İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ, 3–9 KASIM ORGAN BAĞIŞ HAFTASI DOLAYISIYLA ORGAN BAĞIŞININ ÖNEMİNE DİKKAT ÇEKMEK VE TOPLUMDA FARKINDALIK OLUŞTURMAK AMACIYLA ÖĞRENCİ YURTLARINDA BİLGİLENDİRME ETKİNLİKLERİ DÜZENLEDİ.

DİYARBAKIR İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ, 3–9 KASIM ORGAN BAĞIŞ HAFTASI DOLAYISIYLA ORGAN BAĞIŞININ ÖNEMİNE...

İLGİLİ HABERLER

TBB Açıkladı: Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi 2026 Ara Güncelleme

TOKİ 500 Bin Sosyal Konut: İstanbul, Ankara, İzmir'e Kaç Konut Verilecek?

Meteoroloji Uyardı: Pastırma Sıcakları Bitiyor — 32 İlde Sağanak Alarmı

İBB Bursu Sonuçları 2025 Ne Zaman Açıklanacak?

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Altıntaş Zafertepeçalköy’de Ev Yangını Söndürüldü
2
Gölbaşı'nda Sepetli Motosiklet Devrildi: 1 Yaralı
3
İstanbul Çevreyolu'nda Scooterla Tehlikeli Yolculuk Kamerada
4
Sivas için 2026-2030 Turizm Master Planı Hazırlanıyor
5
Hatay’da Sokak Ortasında Silahlı Çatışma: 7 Kişi Tutuklandı
6
Artvin'de Kaya Düşmesi: Çoruh Nehri'ne Yuvarlanan Kaya İki Lise Tahliye Ettirdi
7
Yerli Kömür Teşviki: Enerji Arz Güvenliğine Destek

TOKİ 500 Bin Konut Ankara: 30.823 Konutun İlçe Dağılımı ve Başvuru Tarihleri

TBB Açıkladı: Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi 2026 Ara Güncelleme

İzmir'e 21 Bin 20 TOKİ Konutu: İlçeler, Fiyatlar ve Başvuru Takvimi

Papara Para İadesi Ne Zaman Yapılacak? TCMB Takvimi ve Hesaplara Bakiye Geçiş

2025-2026 Üç Aylar Ne Zaman Başlıyor? Diyanet Takvimi ve Kandil Tarihleri

Kademeli Emeklilik Ne Zaman? EYT'yi Kıl Payı Kaçıranlar 2026'yı mı Bekliyor?

Kasım 2025 Kira Artış Oranı Belli Oldu: TÜİK Ekim TÜFE %38,36

İBB Bursu Sonuçları 2025 Ne Zaman Açıklanacak?

10 Kasım 2025: Okullar Tatil mi? İlkokul, Ortaokul, Lise ve Üniversiteler İçin Açıklama

TOKİ 500 Bin Sosyal Konut: İstanbul, Ankara, İzmir'e Kaç Konut Verilecek?

Meteoroloji Uyardı: Pastırma Sıcakları Bitiyor — 32 İlde Sağanak Alarmı

TES Resmileşti: 2026'da Maaşlardan %3 Zorunlu Kesinti Başlıyor