Nijerya Ordusu, Boko Haram'ın Rehin Aldığı 332 Kişiyi Kurtardı

Nijerya Ordusu'ndan Önemli Başarı

Nijerya ordusu, Boko Haram terör örgütünün ülkenin kuzeydoğusunda rehin aldığı 332 kişiyi kurtardığını duyurdu. Operasyon, Borno eyaletindeki Sambisa ormanında gerçekleştirildi.

Kurtarılanlar Arasında Kadınlar ve Çocuklar Var

Ordunun yaptığı açıklamada, kurtarılanlar arasında 110 kadının ve 2014 yılında gerçekleştirilen okula baskında rehin alınan bir kız öğrenci ile iki çocuğun bulunduğu aktarıldı. Tüm kurtarılanlar, Borno eyalet hükümeti yetkililerine teslim edildi.

Boko Haram'ın Şiddet Eylemleri

Boko Haram, 2009'dan bu yana ülkede on binlerce kişinin hayatını kaybetmesine neden olan kitlesel şiddet eylemleri düzenlemektedir. 2015 yılından bu yana ise komşu ülkeler Kamerun, Çad ve Nijer gibi bölgelerde de saldırılar gerçekleştirmektedir.

Chibok Baskını

Boko Haram, 14 Nisan 2014 tarihinde Chibok kentindeki bir yatılı okula baskın düzenlemiş ve 276 kız öğrenciyi kaçırmıştır. Uluslararası Af Örgütü, bu baskının ardından öğrencilerden bazıların kurtulduğunu ancak 82'sinin hâlâ esaret altında olduğunu kaydetmiştir.