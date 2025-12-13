Bartın'da Otomobil Tır Dorsesine Saplandı: 1 Yaralı

Olay ve Yaralanma

Bartın Gölbucağı Kavşağı’nda şehir merkezi istikametine seyir eden S.T. idaresindeki 34 BJG 526 plakalı otomobil, kırmızı ışıkta duran K.D. idaresindeki 74 BE 133 plakalı tırın dorsesine arkadan çarparak dorseye ok gibi saplandı. Çarpışmanın etkisiyle otomobilin ön kısmı büyük hasar görürken, sürücü araç içerisinde sıkıştı.

Kaza sonrası otomobilin korna mekanizması da takılı kaldı. İhbar üzerine olay yerine giden itfaiye ekipleri, sıkışan sürücüyü kurtarma çalışmalarına başladı ve zaman zaman yeniden çalan korna sesini kesmeye çalıştı. Uzun uğraşların ardından sıkışan sürücü S.T. araçtan çıkarılarak sedye ile ambulansa götürüldü ve ilk müdahalesi yapıldı. Sürücü, müdahalenin ardından Bartın Devlet Hastanesine sevk edildi; yaralının hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Kurtarma, Trafik ve Soruşturma

Kaza nedeniyle oto sanayiden il merkezine giden yol bir süre trafiğe kapandı. Çarpışmanın etkisiyle dorseye saplanan otomobil ile tır, yapılan ileri-geri manevralarla birbirinden ayrıldı. Tırın sürücüsü tarafından aracın hareket ettirilmesi ve çekici yardımıyla otomobilin kaldırılmasının ardından trafik normale döndü.

Tır sürücüsü K.D. ifadesinin alınması için polis merkezine götürüldü. Kazada 1 yaralı olduğu bildirildi.

